Из Тбилиси в Кутаиси – партия "Гирчи" предлагает перенести столицу Грузии

Sputnik Грузия

"Гирчи" тестирует идею переноса столицы из Тбилиси в Кутаиси и ждет, как на это отреагирует общество, особенно жители Кутаиси, заявил лидер партии 17.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Партия "Гирчи", которая принимает участие в выборах в органы местного самоуправления, рассматривает идею переноса столицы Грузии из Тбилиси в Кутаиси и ждет реакцию общества на свою инициативу, заявил один из лидеров партии Яго Хвичия. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. По данным на 14 августа, всего Центризбирком зарегистрировал к участию в выборах 14 партий. По словам политика, скорее всего, он будет баллотироваться на пост мэра Кутаиси. "В этом случае я, вероятно, буду кандидатом в Кутаиси, но если не будет той активности, которую мы ожидаем, и если мы увидим, что все идет не так успешно, и кутаисцы не очень хотят, чтобы столица Грузии была здесь, то, конечно, как и в случае с другими партиями, главным центром борьбы станет Тбилиси", – сказал Хвичия. Кутаиси – один из древнейших городов Грузии. Важнейший исторический и экономический центр Западной Грузии, административный центр края Имерети. Третий – по населению город Грузии после Тбилиси и Батуми, но второй – по площади. В 978 году царь Баграт III перенес столицу Грузинского царства в Кутаиси. С этого времени до 1122 года Кутаиси сохранял титул столицы Грузинского царства. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

