Какой сегодня церковный праздник: 17 августа 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 17 августа отмечают день памяти cвятых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана...

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Семь Ефесских отроковПо церковному календарю 17 августа поминают семь Ефесских юношей – Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, живших в III веке.Максимилиан был сыном градоначальника Ефеса, а остальные шесть юношей – сыновьями других знатных граждан города. Юноши, дружившие с детства, состояли на военной службе. Император Декий (249-251), прибыв в Ефес, повелел всем гражданам принести жертву языческим божествам, а непокорных ожидали пытки и смертная казнь.Юношей, по доносу желающих выслужиться перед императором, схватили и лишили воинских поясов – знаков воинского отличия. Декий отпустил молодых людей на свободу, надеясь, что, пока он находится в походе, они изменят свое решение и отрекутся.Юноши, скрывшись в пещере горы Охлон, недалеко от города, проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самого младшего – Иамвлиха, одетого в нищенское рубище, посылали в Ефес за хлебом.Узнав, где скрываются юноши, император велел заложить камнями вход в пещеру, чтобы они умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, тайные христиане, присутствовавшие при замуровывании входа в пещеру, желая сохранить память о святых, вложили запечатанный ковчежец среди камней. В ковчежце находились две оловянные дощечки с имена юношей и обстоятельствами их смерти.Однако юноши, находящиеся в пещере, не умерли. Господь навел на них чудесный сон, в котором они пребывали два века. Случайно обнаруженные, они проснулись именно в тот момент, когда христиан уже не преследовали, но появились еретики, утверждавшие, что нет воскресения после смерти. Таким образом Господь через них засвидетельствовал обратное.Император Феодосий Младший (408-450), успевший побеседовать с воскресшими юношами, хотел каждого из них положить в драгоценную раку, после того как они снова внезапно уснули, до всеобщего воскресения.Однако святые, явившись ему во сне, сказали, чтобы их тела оставили на земле в пещере.Елевферий КувикуларийПо церковному календарю 17 августа поминают мученика Елевферия Кувикулария, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305-311).Елевферий служил при дворе императора кувикуларием (постельничим). Приняв христианство, он удалился в загородное имение, где псалмопением ежедневно славил Бога, а свое отсутствие во дворце объяснил болезнью.Один из слуг донес, что Елевферий стал христианином. Император, разгневавшись, приказал исповеднику принести жертву языческим богам. За отказ святого подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили.Преподобномученица ЕвдокияПо церковному календарю 17 августа поминают преподобномученицу Евдокию, Римляныню, Персидскую, знатную римлянку, жившую в IV веке.Евдокию взяли в плен в числе девяти тысяч христиан войска персидского царя Сапора. Святая, находясь в плену, проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это ее подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Произошло это примерно в 362-364 годах.ИмениныПо церковному календарю 17 августа именины отмечают Евдокия, Антон, Иван, Денис, Константин и Максимилиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

