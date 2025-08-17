https://sputnik-georgia.ru/20250817/na-kakie-voprosy-otvetila-vstrecha-putina-i-trampa---mnenie-gruzinskoy-mechty-294578416.html
На какие вопросы ответила встреча Путина и Трампа? – мнение "Грузинской мечты"
На какие вопросы ответила встреча Путина и Трампа? – мнение "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже 17.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-17T18:33+0400
2025-08-17T18:33+0400
2025-08-17T19:15+0400
политика
грузия
аналитика
дональд трамп
владимир путин
мамука мдинарадзе
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590134_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e86c9c8affcb7cfd9bd81604b1d956ca.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Встреча лидеров двух мировых ядерных держав президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа дала ответы на ряд важных вопросов, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта. Встреча Трампа и Путина ответила на следующие вопросы: 1. Была ли эта война прокси-войной? Да, это было противостояние Запада и России, организованное третьей страной. Сам Дональд Трамп подтвердил этот факт. 2. Рассматривали ли Грузию как часть этой войны? Да, это было частью плана, как второе, прокси-государство, и если бы не стойкость властей, Грузия сегодня лежала бы в руинах. 3. Можно ли было избежать этой войны? Да, и американцы, и россияне на уровне руководства согласны с тем, что этой войны не было бы, если бы Трамп был у власти (т. е. имел соответствующую политическую волю). 4. Была ли дилемма войны или мира реальной? Конечно, это была главная дилемма, с которой столкнулась Грузия. По словам политика, все те агенты, которые пытались втянуть Грузию в войну, тайно перевезли в страну экс-президента, ныне осужденного Михаила Саакашвили, хотели устроить в стране революцию, должны понести за это наказание. По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291590134_81:0:1220:854_1920x0_80_0_0_033f92790d7bc0a26cd9795a8caaae8a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, аналитика, дональд трамп, владимир путин, мамука мдинарадзе, сша
политика, грузия, аналитика, дональд трамп, владимир путин, мамука мдинарадзе, сша
На какие вопросы ответила встреча Путина и Трампа? – мнение "Грузинской мечты"
18:33 17.08.2025 (обновлено: 19:15 17.08.2025)
Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Встреча лидеров двух мировых ядерных держав президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа дала ответы на ряд важных вопросов, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта.
Встреча Трампа и Путина ответила на следующие вопросы:
1. Была ли эта война прокси-войной? Да, это было противостояние Запада и России, организованное третьей страной. Сам Дональд Трамп подтвердил этот факт.
2. Рассматривали ли Грузию как часть этой войны? Да, это было частью плана, как второе, прокси-государство, и если бы не стойкость властей, Грузия сегодня лежала бы в руинах.
3. Можно ли было избежать этой войны? Да, и американцы, и россияне на уровне руководства согласны с тем, что этой войны не было бы, если бы Трамп был у власти (т. е. имел соответствующую политическую волю).
4. Была ли дилемма войны или мира реальной? Конечно, это была главная дилемма, с которой столкнулась Грузия.
"Мы при поддержке грузинского народа приняли безальтернативное решение, которое спасло государство и жизни десятков тысяч наших граждан. Мы заплатили за это высокую политическую цену", – заявил Мдинарадзе.
По словам политика, все те агенты, которые пытались втянуть Грузию в войну, тайно перевезли в страну экс-президента, ныне осужденного Михаила Саакашвили, хотели устроить в стране революцию, должны понести за это наказание.
По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве.