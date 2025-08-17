https://sputnik-georgia.ru/20250817/na-kakie-voprosy-otvetila-vstrecha-putina-i-trampa---mnenie-gruzinskoy-mechty-294578416.html

На какие вопросы ответила встреча Путина и Трампа? – мнение "Грузинской мечты"

Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже 17.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Встреча лидеров двух мировых ядерных держав президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа дала ответы на ряд важных вопросов, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Переговоры между российским и американским лидерами прошли 15 августа в Анкоридже. Стороны достигли понимания по ряду позиций урегулирования украинского конфликта. Встреча Трампа и Путина ответила на следующие вопросы: 1. Была ли эта война прокси-войной? Да, это было противостояние Запада и России, организованное третьей страной. Сам Дональд Трамп подтвердил этот факт. 2. Рассматривали ли Грузию как часть этой войны? Да, это было частью плана, как второе, прокси-государство, и если бы не стойкость властей, Грузия сегодня лежала бы в руинах. 3. Можно ли было избежать этой войны? Да, и американцы, и россияне на уровне руководства согласны с тем, что этой войны не было бы, если бы Трамп был у власти (т. е. имел соответствующую политическую волю). 4. Была ли дилемма войны или мира реальной? Конечно, это была главная дилемма, с которой столкнулась Грузия. По словам политика, все те агенты, которые пытались втянуть Грузию в войну, тайно перевезли в страну экс-президента, ныне осужденного Михаила Саакашвили, хотели устроить в стране революцию, должны понести за это наказание. По результатам встречи президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает в скором времени провести еще одни переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что следующая встреча может пройти в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

