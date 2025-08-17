https://sputnik-georgia.ru/20250817/pyatnadtsat-novykh-ambulatoriy-poyavyatsya-v-regionakh-gruzii-do-kontsa-goda---minzdrav-294577935.html

Пятнадцать новых амбулаторий появятся в регионах Грузии до конца года – Минздрав

Пятнадцать новых амбулаторий появятся в регионах Грузии до конца года – Минздрав

Обновленная инфраструктура станет важным шагом для развития программы "Сельский врач", которая обеспечивает население услугами семейного доктора... 17.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Медицинский холдинг Грузии планирует до конца года построить амбулатории в 15 селах по всей стране – из государственного бюджета на осуществление программы выделено более 4 млн лари, сообщили в пресс-службе Минздрава. Масштабная программа правительства Грузии по строительству и ремонту амбулаторий, а также центров неотложной медицинской помощи во всех муниципалитетах страны началась в 2019 году. В первый год действия программы было отремонтировано до 300 амбулаторий. На первом этапе на осуществление программы выделили до 20 млн лари. По его словам, новые амбулатории строятся и оснащаются в соответствии с современными стандартами, что позволит существенно расширить доступ к профилактической медицине.Министр также отметил, что обновленная инфраструктура станет важным шагом для развития программы "Сельский врач", которая обеспечивает население услугами семейного доктора непосредственно в родных селах. Это особенно важно для профилактики и раннего выявления хронических заболеваний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

