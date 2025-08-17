https://sputnik-georgia.ru/20250817/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-294556173.html

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США 17.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-17T09:01+0400

2025-08-17T09:01+0400

2025-08-17T09:01+0400

грузия

экономика

новости

денежные переводы

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 052 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июле 2025 года из России перечислено 263,6 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в июле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2025 года выросли на 13% по сравнению с июлем 2024 года и составили 337 миллионов долларов.В июле 2025 года из России перечислено 45,3 миллиона долларов – 13,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 0,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 37,3 миллиона долларов, что на 11,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За семь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 227,8 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"