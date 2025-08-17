Грузия
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
17.08.2025
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 052 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июле 2025 года из России перечислено 263,6 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в июле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2025 года выросли на 13% по сравнению с июлем 2024 года и составили 337 миллионов долларов.В июле 2025 года из России перечислено 45,3 миллиона долларов – 13,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 0,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 37,3 миллиона долларов, что на 11,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За семь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 227,8 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика

09:01 17.08.2025
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 052 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июль 2025 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

382,5

2,2

Италия

351,4

8,6

Россия

263,6

-29,6

Германия

172,5

21,2

Греция

164,4

15,5

В январе-июле 2025 года из России перечислено 263,6 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Перечисления из России в июле снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2025 года выросли на 13% по сравнению с июлем 2024 года и составили 337 миллионов долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2025 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

60,9

21,0

Италия

55,7

14,0

Россия

45,3

-0,5

Германия

29,2

18,4

Греция

26,1

12,6

В июле 2025 года из России перечислено 45,3 миллиона долларов – 13,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 0,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В июле из Грузии за границу перевели 37,3 миллиона долларов, что на 11,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За семь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 227,8 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.
