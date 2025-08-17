https://sputnik-georgia.ru/20250817/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-294556173.html
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США 17.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-17T09:01+0400
2025-08-17T09:01+0400
2025-08-17T09:01+0400
грузия
экономика
новости
денежные переводы
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 052 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-июле 2025 года из России перечислено 263,6 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в июле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2025 года выросли на 13% по сравнению с июлем 2024 года и составили 337 миллионов долларов.В июле 2025 года из России перечислено 45,3 миллиона долларов – 13,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 0,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 37,3 миллиона долларов, что на 11,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За семь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 227,8 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег перевели мигранты в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2025 года вырос на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 052 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июль 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
382,5
2,2
Италия
351,4
8,6
Россия
263,6
-29,6
Германия
172,5
21,2
Греция
164,4
15,5
В январе-июле 2025 года из России перечислено 263,6 миллиона долларов – 12,8% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 29,6% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в июле снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2025 года выросли на 13% по сравнению с июлем 2024 года и составили 337 миллионов долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
60,9
21,0
Италия
55,7
14,0
Россия
45,3
-0,5
Германия
29,2
18,4
Греция
26,1
12,6
В июле 2025 года из России перечислено 45,3 миллиона долларов – 13,4% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем, на 0,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июле из Грузии за границу перевели 37,3 миллиона долларов, что на 11,4% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За семь месяцев 2025 года из Грузии за границу перевели 227,8 миллиона долларов – на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.