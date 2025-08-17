https://sputnik-georgia.ru/20250817/skorost-fiksirovannogo-interneta-v-gruzii-ostaetsya-nizkoy--dannye-issledovaniya-294576777.html
Скорость фиксированного интернета в Грузии остается низкой – данные исследования
Скорость фиксированного интернета в Грузии остается низкой – данные исследования
Медианная скорость загрузки в Грузии по состоянию на июль 2024 года составляла около 20 МБ/с, тогда как аналогичный показатель в странах Евросоюза составлял... 17.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, низкая скорость фиксированного интернета в Грузии остается серьезной проблемой, согласно исследованию Всемирного банка, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. Всемирный банк провел исследование, используя данные тестирования скорости интернета, собранные компанией Ookla. Помимо Грузии, аналогичный анализ был проведен на Украине, в Армении, Азербайджане и Молдове. Анализ основан на медианных показателях 7 миллионов тестов, проведенных с января 2021 года по конец 2024 года как для мобильного, так и для фиксированного широкополосного интернета. Кроме того, по данным исследования ВБ, 93% результатов тестирования скорости в Грузии показали скорость ниже 30 Мбит/с, тогда как аналогичный показатель в Армении составил 80%, в Азербайджане – 90%, в Молдове – 43%, а на Украине – 74%. Для решения этой проблемы, по мнению Всемирного банка, критически важно развитие инфраструктуры, о чем свидетельствует тенденция увеличения скорости интернета в зонах прокладки волоконно-оптической инфраструктуры, построенных OpenNet в рамках государственной программы всеобщей интернетизации. В частности, к 2025 году, используя инфраструктуру Open Net, 12 интернет-провайдеров и два оператора мобильной связи будут предоставляют услуги более 60 тысячам жителей и более 100 школам в 12 городах и селах. Кроме того, с 2021 по 2025 год в 10 из указанных 12 городов и сел темпы роста скорости фиксированного интернета значительно превышают средний темп роста по стране в 10%: Абаша – 39%, Амбролаури – 85%, Багдати – 27%, Чохатаури – 6%, Кобулети – 15%, Лентехи – 64%, Они – 84%, Озургети – 14%, Самтредиа – 4%, Ткибули – 36%, Цагери – 58%, Цхалтубо – 14%. Согласно стандарту, установленному в Европейском союзе, указанные учреждения должны использовать подключение со скоростью не менее 1 Гбит/с. Самый быстрый мобильный интернет В отличие от показателей фиксированного интернета, Грузия является лидером в регионе по скорости мобильного интернета. Скорости мобильного интернета характеризуются резкой тенденцией к росту с конца 2024 года, что связано с тремя аукционами 5G, проведенными комиссией, и внедрением технологии 5G всеми тремя крупнейшими операторами страны.
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. несмотря на прогресс, достигнутый в последние годы, низкая скорость фиксированного интернета в Грузии остается серьезной проблемой, согласно исследованию Всемирного банка, сообщает Национальная комиссия по коммуникациям Грузии.
Всемирный банк провел исследование, используя данные тестирования скорости интернета, собранные компанией Ookla. Помимо Грузии, аналогичный анализ был проведен на Украине, в Армении, Азербайджане и Молдове. Анализ основан на медианных показателях 7 миллионов тестов, проведенных с января 2021 года по конец 2024 года как для мобильного, так и для фиксированного широкополосного интернета.
Согласно исследованию Всемирного банка, медианная скорость загрузки в Грузии по состоянию на июль 2024 года составляла около 20 МБ/с, тогда как аналогичный показатель в странах Евросоюза составлял 150 МБ/с.
Кроме того, по данным исследования ВБ, 93% результатов тестирования скорости в Грузии показали скорость ниже 30 Мбит/с, тогда как аналогичный показатель в Армении составил 80%, в Азербайджане – 90%, в Молдове – 43%, а на Украине – 74%.
Для решения этой проблемы, по мнению Всемирного банка, критически важно развитие инфраструктуры, о чем свидетельствует тенденция увеличения скорости интернета в зонах прокладки волоконно-оптической инфраструктуры, построенных OpenNet в рамках государственной программы всеобщей интернетизации.
В частности, к 2025 году, используя инфраструктуру Open Net, 12 интернет-провайдеров и два оператора мобильной связи будут предоставляют услуги более 60 тысячам жителей и более 100 школам в 12 городах и селах.
Кроме того, с 2021 по 2025 год в 10 из указанных 12 городов и сел темпы роста скорости фиксированного интернета значительно превышают средний темп роста по стране в 10%: Абаша – 39%, Амбролаури – 85%, Багдати – 27%, Чохатаури – 6%, Кобулети – 15%, Лентехи – 64%, Они – 84%, Озургети – 14%, Самтредиа – 4%, Ткибули – 36%, Цагери – 58%, Цхалтубо – 14%.
Согласно анализу Всемирного банка, проблемы со скоростью фиксированного широкополосного интернета в стране наглядно продемонстрированы результатами тестирования скорости интернета в образовательных учреждениях, медицинских центрах, а также финансовых и государственных учреждениях, в которых скорость интернет-услуг, как правило, не превышала 30 Мбит/с.
Согласно стандарту, установленному в Европейском союзе, указанные учреждения должны использовать подключение со скоростью не менее 1 Гбит/с.
Самый быстрый мобильный интернет
В отличие от показателей фиксированного интернета, Грузия является лидером в регионе по скорости мобильного интернета.
Скорости мобильного интернета характеризуются резкой тенденцией к росту с конца 2024 года, что связано с тремя аукционами 5G, проведенными комиссией, и внедрением технологии 5G всеми тремя крупнейшими операторами страны.