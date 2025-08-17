https://sputnik-georgia.ru/20250817/startovala-registratsiya-v-onlayn-shkolu-dlya-detey-emigrantov-iz-gruzii-294492123.html

Стартовала регистрация в онлайн-школу для детей эмигрантов из Грузии

Стартовала регистрация в онлайн-школу для детей эмигрантов из Грузии

Sputnik Грузия

Лекции будут вести выдающиеся грузинские педагоги, писатели, психологи и фольклористы 17.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-17T10:07+0400

2025-08-17T10:07+0400

2025-08-17T10:07+0400

грузия

общество

новости

георгий кекелидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251135105_0:112:1600:1012_1920x0_80_0_0_4b30bdebf3ebdc7bf0e8ae46ecaa7494.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Открылся набор в онлайн-школу академии Lib.ge для детей эмигрантов из Грузии – проект основан бывшим директором Национальной библиотеки Грузии, писателем Георгием Кекелидзе.На начальном этапе проекта онлайн-школа будет включать лекции по грузинскому языку и литературе, истории Грузии, а также курсы по грузинским сказкам и английскому языку. Занятия будут вести лучшие преподаватели Грузии – победители Национальной премии "Лучший учитель" и педагоги, вошедшие в первую пятерку. Раз в месяц для зарегистрированных студентов лекции будут проводить писатель Дато Турашвили, психолог Натия Панджикидзе, телеведущий Дута Схиртладзе и исполнитель грузинских народных песен, блогер Дамиан Горделадзе (Мартокаци).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, георгий кекелидзе