Стартовала регистрация в онлайн-школу для детей эмигрантов из Грузии

Лекции будут вести выдающиеся грузинские педагоги, писатели, психологи и фольклористы 17.08.2025
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Открылся набор в онлайн-школу академии Lib.ge для детей эмигрантов из Грузии – проект основан бывшим директором Национальной библиотеки Грузии, писателем Георгием Кекелидзе.На начальном этапе проекта онлайн-школа будет включать лекции по грузинскому языку и литературе, истории Грузии, а также курсы по грузинским сказкам и английскому языку. Занятия будут вести лучшие преподаватели Грузии – победители Национальной премии "Лучший учитель" и педагоги, вошедшие в первую пятерку. Раз в месяц для зарегистрированных студентов лекции будут проводить писатель Дато Турашвили, психолог Натия Панджикидзе, телеведущий Дута Схиртладзе и исполнитель грузинских народных песен, блогер Дамиан Горделадзе (Мартокаци).
