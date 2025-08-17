https://sputnik-georgia.ru/20250817/zhitelyu-vostochnoy-gruzii-grozit-do-shesti-let-tyurmy-za-ubiystvo-sobaki-294576660.html

Жителю Восточной Грузии грозит до шести лет тюрьмы за убийство собаки

17.08.2025

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Жителю Телави (регион Кахети) предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ходе расследования было установлено, что 15 августа в селе Кисисхеви Телавского района обвиняемый застрелил собаку из пневматического ружья. В результате обыска в доме обвиняемого полиция изъяла огнестрельное оружие, которое он хранил незаконно. В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение по статье "Иное насилие над животным, повлекшее его гибель", и "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия". Теперь обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

