Жителю Восточной Грузии грозит до шести лет тюрьмы за убийство собаки
Жителю Восточной Грузии грозит до шести лет тюрьмы за убийство собаки
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый застрелил собаку из пневматического ружья 17.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Жителю Телави (регион Кахети) предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ходе расследования было установлено, что 15 августа в селе Кисисхеви Телавского района обвиняемый застрелил собаку из пневматического ружья. В результате обыска в доме обвиняемого полиция изъяла огнестрельное оружие, которое он хранил незаконно. В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение по статье "Иное насилие над животным, повлекшее его гибель", и "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия". Теперь обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы. Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения.
12:33 17.08.2025 (обновлено: 13:26 17.08.2025)
В ходе расследования было установлено, что обвиняемый застрелил собаку из пневматического ружья
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Жителю Телави (регион Кахети) предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ходе расследования было установлено, что 15 августа в селе Кисисхеви Телавского района обвиняемый застрелил собаку из пневматического ружья. В результате обыска в доме обвиняемого полиция изъяла огнестрельное оружие, которое он хранил незаконно.
В тот же день сотрудники полиции задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение по статье "Иное насилие над животным, повлекшее его гибель", и "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия". Теперь обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения.