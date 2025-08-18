https://sputnik-georgia.ru/20250818/294584769.html

Трамп назвал главные условия для прекращения конфликта на Украине

Трамп назвал главные условия для прекращения конфликта на Украине

Sputnik Грузия

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется вечером в понедельник и продолжится в расширенном составе с представителями НАТО и ЕС 18.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-18T15:55+0400

2025-08-18T15:55+0400

2025-08-18T15:55+0400

в мире

политика

новости

сша

нато

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294577137_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_03aaa7abc5bb137b92c6b6248296ab0f.jpg

ТБИЛИСИ,18 авг — Sputnik. Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и вступления Украины в НАТО, написал в социальной сети президент США Дональд Трамп.Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется в понедельник в 21.15 по тбилисскому времени, встреча с участием лидеров ЕС – в 23.00, следует из графика Белого дома.Ранее, 15 августа, состоялась встреча лидеров России и США на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп назвал эту встречу "очень продуктивной".Итоги переговоров на АляскеВ ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, сша, нато, россия