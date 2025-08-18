https://sputnik-georgia.ru/20250818/294584769.html
Трамп назвал главные условия для прекращения конфликта на Украине
Трамп назвал главные условия для прекращения конфликта на Украине
Sputnik Грузия
Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется вечером в понедельник и продолжится в расширенном составе с представителями НАТО и ЕС 18.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-18T15:55+0400
2025-08-18T15:55+0400
2025-08-18T15:55+0400
в мире
политика
новости
сша
нато
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294577137_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_03aaa7abc5bb137b92c6b6248296ab0f.jpg
ТБИЛИСИ,18 авг — Sputnik. Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и вступления Украины в НАТО, написал в социальной сети президент США Дональд Трамп.Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется в понедельник в 21.15 по тбилисскому времени, встреча с участием лидеров ЕС – в 23.00, следует из графика Белого дома.Ранее, 15 августа, состоялась встреча лидеров России и США на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп назвал эту встречу "очень продуктивной".Итоги переговоров на АляскеВ ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/11/294577137_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e260ba37d759417b3de0fb508a50dbe3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, новости, сша, нато, россия
в мире, политика, новости, сша, нато, россия
Трамп назвал главные условия для прекращения конфликта на Украине
Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется вечером в понедельник и продолжится в расширенном составе с представителями НАТО и ЕС
ТБИЛИСИ,18 авг — Sputnik. Владимир Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и вступления Украины в НАТО, написал в социальной сети президент США Дональд Трамп.
"Зеленский может завершить войну с Россией почти немедленно, если хочет, или может продолжить воевать. Вспомните, как все это началось. Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются", – отметил он.
Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа начнется в понедельник в 21.15 по тбилисскому времени, встреча с участием лидеров ЕС – в 23.00, следует из графика Белого дома.
Ранее, 15 августа, состоялась встреча лидеров России и США на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Трамп назвал эту встречу "очень продуктивной".
Итоги переговоров на Аляске
В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.