СВО: наступление российской армии необратимо

Огненный шторм российского наступления на украинском ТВД лучше слов убеждает западных политиков, стратегов и киевских марионеток в бессмысленности военного... 18.08.2025, Sputnik Грузия

Война – не шахматная партия, "ничьей" здесь быть не может. Российские войска в ходе стратегической наступательной операции выходят на новые рубежи по всему фронту. Развивают успех в районе Доброполья – между Покровском и Константиновкой. Штурмовые подразделения 17 августа ворвались в черту города Константиновка со стороны ранее освобожденных сел Ступочки и Предтечино. Полностью уничтожены окруженные западнее Часова Яра, в Николаевке, формирования ВСУ. Под ударами российских войск противник вынужден отходить из Покровска. Подразделения ВС России продвинулись в Днепропетровскую область севернее села Темировка.Стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей находится под российским контролем с 10 августа.Российская армия методично (ежесуточно) наносит высокоточные удары на всю глубину оперативного тыла противника. Так, в ночь на 18 августа "прилетело" по Сумской, Харьковской, Черниговской областям, однако более всего – по объектам инфраструктуры ВСУ и предприятиям ВПК – в Одессе и Павлограде.Высокоточный удар "Искандера" по Павлоградскому механическому заводу (структура ГКБ "Южное") поразил очень важный для ракетной программы Киева объект: вторичной детонацией ракетных модулей типа "Гром-2" и "Сапсан" уничтожены линии сборки твердотопливных зарядов и другое дорогостоящее оборудование.Днем ранее в районе поселка Новодонецкое (в 20 км к северу от Доброполья) ракетным ударом поражен крупный арсенал ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а в Днепропетровской области – железнодорожный состав с боеприпасами.На фоне феерических поражений украинских войск на передовой и в глубоком оперативном тылу, главком Александр Сырский впервые публично признал крайне тяжелое положение ВСУ.Делегация капитуляцииЗапад не может игнорировать факты, подтверждающие стратегическое поражение в прокси-войне с Россией.Киевский режим ежедневно теряет убитыми более одной тысячи военнослужащих. Украина исчерпала "советские" арсеналы, растет критическая зависимость ВСУ от западных поставок оружия и боеприпасов.После трех лет российской спецоперации США и НАТО с изумлением осознали, что их ВПК "не тянет" большую войну на европейском ТВД, а рост ракетной эскалации неотвратимо ведет к применению российского ядерного оружия по Западной Европе и Северной Америке. Поэтому западные хозяева украинских марионеток цинично делают шаг в сторону, а Wall Street Journal констатирует: "У Киева нет хороших вариантов завершения конфликта".Киевский лицедей не желает принимать условия капитуляции, но и отказаться от предложения Трампа тоже не может, ведь отключат Starlink… Зеленский пытается убедить Трампа "остановить войну на линии фронта". Свободы выбора фактически нет, компромиссы исчерпаны, дальше будет хуже.Трамп предложил Зеленскому два крайне незавидных варианта: немедленно закончить войну или нести полную ответственность за ее продолжение. Разумеется, это не дипломатия, а грубое принуждение к миру. Как говорил Генри Киссинджер: "Быть врагом Америки может опасно, быть другом – смертельно".Не приглашенные в США, но увязавшиеся за компанию с Зеленским "партнеры" из Британии, Германии, Франции, Финляндии и Италии представляют собой отдельный театр абсурда.Достаточно разоренная длительной войной и разобщенная разницей потенциалов европейская "коалиция желающих" еще исполняет ритуальный "танец с саблями" в Вашингтоне, но всем уже ясно: нерентабельный украинский проект придется закрыть, а Зеленского – сделать "козлом отпущения". Обидно, досадно, но за геополитические ошибки прошлых администраций США придется дорого заплатить и Украине, и европейским "партнерам".Принципиально важно понимание: предателей в России не любят, а военной и энергетической безопасности Евросоюза отдельно от России не существует.Война с Россией – не шахматная партия, в которой можно договориться на "ничью". Условия нового мира определяет победитель, и красная дорожка на Аляске под ногами российского президента Владимира Путина 15 августа лишь подчеркнула статус.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Александр Хроленко

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

