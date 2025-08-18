https://sputnik-georgia.ru/20250818/dve-oppozitsionnye-partii-vydvinuli-edinogo-kandidata-v-mery-tbilisi-294591661.html

Две оппозиционные партии выдвинули единого кандидата в мэры Тбилиси

Партии "Гахария за Грузию" и "Лело — Сильная Грузия" в прошлом месяце подписали меморандум о сотрудничестве по выборам 4 октября 18.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Оппозиционные партии "Гахария за Грузию" и "Лело — Сильная Грузия" выдвинули Ираклия Купрадзе единым кандидатом на пост мэра Тбилиси.Выдвижение Ираклия Купрадзе, генерального секретаря партии "Лело — Сильная Грузия", состоялось в парке Рике. Его представил Алеко Элисашвили.Напомним, что партии "Гахария за Грузию" и "Лело — Сильная Грузия" в прошлом месяце подписали меморандум о сотрудничестве по выборам 4 октября.Выборы в ГрузииВыборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей.Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району.Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

