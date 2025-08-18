https://sputnik-georgia.ru/20250818/filialy-doma-yustitsii-gruzii-rabotayut-s-pereboyami-294588790.html
Филиалы Дома юстиции Грузии работают с перебоями
В Доме юстиции отметили, что ведутся интенсивные работы для устранения неполадок 18.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-18T18:55+0400
2025-08-18T18:55+0400
2025-08-18T19:14+0400
В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать заявление на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси их действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
18:55 18.08.2025 (обновлено: 19:14 18.08.2025)
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками, говорится в заявлении ведомства.
На данный момент затруднен доступ к сервисам Национального агентства публичного реестра, Национального исполнительного бюро и Нотариальной палаты Грузии.
Также проблемы есть и с оказанием нотариальных услуг в нотариальных конторах.
В Доме юстиции отметили, что ведутся интенсивные работы для устранения неполадок. Как только процесс предоставления услуг возобновится, информация будет размещена на официальной странице Дома юстиции в соцсети.
На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании.
В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать заявление на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом.
Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси их действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.