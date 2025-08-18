https://sputnik-georgia.ru/20250818/filialy-doma-yustitsii-gruzii-rabotayut-s-pereboyami-294588790.html

Филиалы Дома юстиции Грузии работают с перебоями

Филиалы Дома юстиции Грузии работают с перебоями

В Доме юстиции отметили, что ведутся интенсивные работы для устранения неполадок 18.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Проблемы с услугами в филиалах Дома юстиции произошли в связи с глобальными техническими неполадками, говорится в заявлении ведомства. На данный момент затруднен доступ к сервисам Национального агентства публичного реестра, Национального исполнительного бюро и Нотариальной палаты Грузии. Также проблемы есть и с оказанием нотариальных услуг в нотариальных конторах. В Доме юстиции отметили, что ведутся интенсивные работы для устранения неполадок. Как только процесс предоставления услуг возобновится, информация будет размещена на официальной странице Дома юстиции в соцсети. В Доме юстиции также можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать заявление на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси их действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

