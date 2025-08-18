https://sputnik-georgia.ru/20250818/grazhdanina-rossii-v-gruzii-obvinyayut-v-dache-vzyatki-294589874.html
Гражданина России в Грузии обвиняют в даче взятки
Гражданина России в Грузии обвиняют в даче взятки
Sputnik Грузия
Обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов на пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией за въезд в Грузию на автомобиле без соответствующих... 18.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-18T22:57+0400
2025-08-18T22:57+0400
2025-08-18T22:57+0400
грузия
новости
происшествия
грузино-российская граница
пограничная зона
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Гражданину России, предложившему взятку грузинскому пограничнику, грозит в Грузии от четырех до семи лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Следствием установлено, что обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов на пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией за въезд в Грузию на автомобиле без соответствующих документов. Полиция задержала его прямо на пропускном пункте. В Грузии как получение взятки, так и предложение и дача взятки являются уголовным преступлением. При этом дача взятки для совершения незаконного действия является в Грузии отягчающим обстоятельством. За полгода в Грузии зафиксировано всего 2 подобных преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d6a3816edd47cc307fba71e26b1f43e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, грузино-российская граница, пограничная зона
грузия, новости, происшествия, грузино-российская граница, пограничная зона
Гражданина России в Грузии обвиняют в даче взятки
Обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов на пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией за въезд в Грузию на автомобиле без соответствующих документов
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Гражданину России, предложившему взятку грузинскому пограничнику, грозит в Грузии от четырех до семи лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
Следствием установлено, что обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов на пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией за въезд в Грузию на автомобиле без соответствующих документов.
Полиция задержала его прямо на пропускном пункте.
В Грузии как получение взятки, так и предложение и дача взятки являются уголовным преступлением. При этом дача взятки для совершения незаконного действия является в Грузии отягчающим обстоятельством.
За полгода в Грузии зафиксировано всего 2 подобных преступления.