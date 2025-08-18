https://sputnik-georgia.ru/20250818/grazhdanina-rossii-v-gruzii-obvinyayut-v-dache-vzyatki-294589874.html

Гражданина России в Грузии обвиняют в даче взятки

Гражданина России в Грузии обвиняют в даче взятки

Sputnik Грузия

Обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов на пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией за въезд в Грузию на автомобиле без соответствующих... 18.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-18T22:57+0400

2025-08-18T22:57+0400

2025-08-18T22:57+0400

грузия

новости

происшествия

грузино-российская граница

пограничная зона

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23582/74/235827484_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_600fae328370d2ee90c8ab9d8abac575.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Гражданину России, предложившему взятку грузинскому пограничнику, грозит в Грузии от четырех до семи лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Следствием установлено, что обвиняемый предложил пограничнику 100 долларов на пропускном пункте "Дариали" на границе с Россией за въезд в Грузию на автомобиле без соответствующих документов. Полиция задержала его прямо на пропускном пункте. В Грузии как получение взятки, так и предложение и дача взятки являются уголовным преступлением. При этом дача взятки для совершения незаконного действия является в Грузии отягчающим обстоятельством. За полгода в Грузии зафиксировано всего 2 подобных преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, грузино-российская граница, пограничная зона