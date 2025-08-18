https://sputnik-georgia.ru/20250818/kak-chasto-v-gruzii-shtrafuyut-za-melkoe-khuliganstvo-dannye-mvd-294583214.html
Как часто в Грузии штрафуют за мелкое хулиганство – данные МВД
Как часто в Грузии штрафуют за мелкое хулиганство – данные МВД
Из 906 привлеченных за это административное правонарушение к ответственности 871 мужчина и 33 женщины
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. К административной ответственности по статье "мелкое хулиганство" в период с 1 января по 15 июля 2025 года в Грузии были привлечены 904 человека, говорится в информации на сайте МВД Грузии. По данным МВД Грузии, всего зафиксировано за отчетный период 916 случаев "мелкого хулиганства", при этом наибольшее число случаев зафиксировано в Аджарской автономной республике (247), в Тбилиси (244) и в регионе Самегрело-Земо Сванети (89). Из 906 привлеченных за это административное правонарушение к ответственности 871 мужчина и 33 женщины. Под понятием "мелкое хулиганство" в Грузии подразумевается мат в общественных местах, оскорбительное поведение в отношении граждан или любое другое действие, которое нарушает общественный порядок и/или спокойствие граждан. В Грузии данная статья Кодекса административного правонарушения часто применяется к участникам акций протеста в случае нарушения ими общественного порядка. Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3,5 тысячи лари либо административным заключением на срок до 20 дней. Для тех, кто уже привлекался за это нарушение, штраф составляет от 3 до 3,5 тысячи лари, а административный арест может составить от 5 до 60 дней.
Как часто в Грузии штрафуют за мелкое хулиганство – данные МВД
14:54 18.08.2025 (обновлено: 14:58 18.08.2025)
Из 906 привлеченных за это административное правонарушение к ответственности 871 мужчина и 33 женщины
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. К административной ответственности по статье "мелкое хулиганство" в период с 1 января по 15 июля 2025 года в Грузии были привлечены 904 человека, говорится в информации на сайте МВД Грузии.
"Мелкое хулиганство" – одна из статей Кодекса административных правонарушений, за нарушение которой в Грузии с 1 октября власти получат право выдворять иностранных граждан. При этом после выдворения иностранцы в течение трех лет не смогут въехать в Грузию.
По данным МВД Грузии, всего зафиксировано за отчетный период 916 случаев "мелкого хулиганства", при этом наибольшее число случаев зафиксировано в Аджарской автономной республике (247), в Тбилиси (244) и в регионе Самегрело-Земо Сванети (89).
Из 906 привлеченных за это административное правонарушение к ответственности 871 мужчина и 33 женщины.
Под понятием "мелкое хулиганство" в Грузии подразумевается мат в общественных местах, оскорбительное поведение в отношении граждан или любое другое действие, которое нарушает общественный порядок и/или спокойствие граждан.
В Грузии данная статья Кодекса административного правонарушения часто применяется к участникам акций протеста в случае нарушения ими общественного порядка.
Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3,5 тысячи лари либо административным заключением на срок до 20 дней. Для тех, кто уже привлекался за это нарушение, штраф составляет от 3 до 3,5 тысячи лари, а административный арест может составить от 5 до 60 дней.