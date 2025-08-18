https://sputnik-georgia.ru/20250818/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-18-avgusta-2025-294580979.html

Какой сегодня церковный праздник: 18 августа 2025

По православному церковному календарю 18 августа отмечают день памяти святых Евсигния, Понтия, Нонны и других 18.08.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ЕвсигнийПо церковному календарю 18 августа поминают мученика Евсигния, пострадавшего за веру при Юлиане Отступнике (361-363).Родился будущий святой в Антиохии в середине III века. В течение 60 лет Евсигний служил в римских войсках императоров Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей.Евсигний был собеседником святого Василиска и описал его мученический подвиг. Он же был свидетелем явления на небе звездного Креста в начале царствования Константина Великого, предвещавшего ему победу.Оставив военную службу в старости, Евсигний удалился на свою родину, где проводил время в молитвах, посте и посещении Божьих храмов. Когда императором стал Юлиан Отступник, стремившийся восстановить язычество, Евсигний по доносу предстал перед судом как христианин.Юлиан, не пощадив старости святого, приказал отрубить ему голову. Евсигнию тогда было 110 лет.Понтий РимлянинПо церковному календарю 18 августа поминают мученика Понтия, жившего в III веке и пострадавшего за веру.Родился будущий святой в семье римского сенатора Марка. Когда жена Марка Юлия была беременна, жрец языческого храма Юпитера предрек, что ее сын уничтожит их храм. Мать, испугавшись предсказания, хотела убить новорожденного, но ей помешал отец.Новорожденного назвали Понтием. Мальчик рос способным и разумным. По дороге в школу он часто проходил мимо христианской домовой церкви. Однажды, заинтересовавшись словами звучавших псалмов, он вошел внутрь. Службу совершал римский епископ – святой Понтиан. Он долго беседовал с юношей и через некоторое время крестил его.Вслед за Понтием крещение приняли и его родители. После смерти отца Понтий стал сенатором. За свой добрый нрав, рассудительность и справедливость он пользовался уважением в окружении императора. После общения с Понтием император Филипп сам принял христианство. Он разрешил ему закрыть языческий храм Юпитера. Так сбылось предсказанное ему до рождения.Но новый император Декий начал преследовать христиан. Понтий был вынужден удалиться из Рима и укрылся на границе Италии и Галлии, но его нашли и схватили. Понтий отказался принести жертву языческим богам и исповедал себя христианином. Его приговорили к смертной казни.Святая НоннаПо церковному календарю 18 августа поминают святую Нонну, жившую в IV веке, мать святителя Григория Богослова.Замуж Нонну выдали по расчету за богатого землевладельца-язычника Григория. Воспитанная в христианской вере, она подолгу молилась, чтобы в семье было духовное единение.Молитва Нонны исполнилась. Григорий, которому было видение, пришел на Первый Вселенский собор, проходивший в Никее, и исповедал себя христианином. Через некоторое время его рукоположили в священники, а вскоре он стал епископом Назианзинским и посвятил себя Церкви, а Нонна занялась благотворительностью.Супруги долгое время были бездетны. Праведница дала обет, в случае рождения ребенка, посвятить его Господу. Первенцем стал Григорий Богослов – знаменитый церковный мыслитель и деятель. Помня об этой истории, он относился к своей жизни как к исполнению обета своей матери.Супруг Нонны умер в 374 году. Праведница пережила его ненамного. Она скончалась во время молитвы в храме.ИмениныПо церковному календарю 18 августа именины отмечают Дарья, Евдокия, Кристина, Мария, Нонна, Христина, Ефим, Иван, Максимилиан и Симон.Материал подготовлен на основе открытых источников

