Комиссия списала жителям Грузии сотни тысяч лари по ошибочным коммунальным счетам

18.08.2025

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) с июля по август 2025 года списала жителям Грузии безосновательно начисленные платежи за коммунальные услуги на сумму 350 тысяч лари (около 130 тысяч долларов), говорится в сообщении на сайте комиссии. По данным ведомства, поступившие в комиссию жалобы в адрес коммунальных компаний были связаны с необоснованно начисленными суммами, старой задолженностью, а также порядком и сроками подключения к распределительным сетям. До принятия решения регулирующей комиссией на публичных заседаниях, жалобы граждан изучил Департамент споров и управления сервисами комиссии. В комиссии напомнили потребителям электроэнергии, природного газа и питьевой воды, что в случае нарушения их прав следует обращаться непосредственно в комиссию или в службу энергоомбудсмена, действующую при GNERC. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

