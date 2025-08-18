https://sputnik-georgia.ru/20250818/krupneyshaya-vystavka-produktsii-zhenschin-predprinimateley-proydet-v-gruzii-294527159.html
Крупнейшая выставка продукции женщин-предпринимателей пройдет в Грузии
Крупнейшая выставка продукции женщин-предпринимателей пройдет в Грузии
18.08.2025
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Регистрация на выставку-продажу "Женское предпринимательство Expo-2025", на которой будут представлены изделия местных производителей-женщин (товары по уходу за собой, декор, мебель, вина, продукты питания) уже открыта, напомнили организаторы мероприятия. Ярмарка пройдет 13-14 сентября с 10:00 до 19:00 в выставочном центре Expo Georgia (XI павильон) уже в четвертый раз. Главный организатор экспозиции – структура "ООН – женщины". Для участия в выставке необходимо быть женщиной-предпринимателем или владельцем бизнеса, основанного женщиной. Крайний срок подачи заявок – 25 августа. Регистрация проходит здесь. Ожидается, что в выставке примут участие до 200 женщин-предпринимателей из Грузии. Мероприятие направлено на повышение узнаваемости и возможности развития бизнеса для женщин, способствует созданию инклюзивных рынков и расширению инклюзивных цепочек производства и сбыта продукции. Предприниматели, участвующие в выставке, пройдут тренинги у специалистов ведущих компаний, подготовят инвестиционные предложения и встретятся с коллегами из 13 стран Европы и Центральной Азии. Кроме того, отобранные участники получат возможность принять участие во встрече с инвесторами весной 2026 года. Мероприятие будет способствовать развитию женского предпринимательства, обмену полезными знаниями и установлению перспективных партнерских отношений. В прошлом году в выставке приняли участие более 160 женщин-предпринимателей, а само мероприятие посетили около 4 тысяч человек, для которых выставка-продажа стала важной площадкой для расширения деловых связей и продвижения продукции. Выставка "Женщины-предприниматели" проводится в рамках проекта структуры "ООН – женщины" и "Надлежащее управление для обеспечения гендерного равенства в Грузии", финансируемого правительством Норвегии.
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Регистрация на выставку-продажу "Женское предпринимательство Expo-2025", на которой будут представлены изделия местных производителей-женщин (товары по уходу за собой, декор, мебель, вина, продукты питания) уже открыта, напомнили организаторы мероприятия.
Ярмарка пройдет 13-14 сентября с 10:00 до 19:00 в выставочном центре Expo Georgia (XI павильон) уже в четвертый раз. Главный организатор экспозиции – структура "ООН – женщины".
Для участия в выставке необходимо быть женщиной-предпринимателем или владельцем бизнеса, основанного женщиной. Крайний срок подачи заявок – 25 августа. Регистрация проходит здесь
Ожидается, что в выставке примут участие до 200 женщин-предпринимателей из Грузии. Мероприятие направлено на повышение узнаваемости и возможности развития бизнеса для женщин, способствует созданию инклюзивных рынков и расширению инклюзивных цепочек производства и сбыта продукции.
Предприниматели, участвующие в выставке, пройдут тренинги у специалистов ведущих компаний, подготовят инвестиционные предложения и встретятся с коллегами из 13 стран Европы и Центральной Азии.
Кроме того, отобранные участники получат возможность принять участие во встрече с инвесторами весной 2026 года. Мероприятие будет способствовать развитию женского предпринимательства, обмену полезными знаниями и установлению перспективных партнерских отношений.
В прошлом году в выставке приняли участие более 160 женщин-предпринимателей, а само мероприятие посетили около 4 тысяч человек, для которых выставка-продажа стала важной площадкой для расширения деловых связей и продвижения продукции.
Выставка "Женщины-предприниматели" проводится в рамках проекта структуры "ООН – женщины" и "Надлежащее управление для обеспечения гендерного равенства в Грузии", финансируемого правительством Норвегии.