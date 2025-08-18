https://sputnik-georgia.ru/20250818/krupneyshaya-vystavka-produktsii-zhenschin-predprinimateley-proydet-v-gruzii-294527159.html

Крупнейшая выставка продукции женщин-предпринимателей пройдет в Грузии

Крупнейшая выставка продукции женщин-предпринимателей пройдет в Грузии

Sputnik Грузия

Ожидается, что в выставке примут участие до 200 бизнесвумен из Грузии 18.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-18T11:58+0400

2025-08-18T11:58+0400

2025-08-18T11:58+0400

анонсы

грузия

новости

общество

норвегия

европа

тбилиси

оон-женщины

expo georgia

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/17/283559067_0:210:3067:1935_1920x0_80_0_0_25ddf0c95eab2a90b7c201aeff076ba3.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Регистрация на выставку-продажу "Женское предпринимательство Expo-2025", на которой будут представлены изделия местных производителей-женщин (товары по уходу за собой, декор, мебель, вина, продукты питания) уже открыта, напомнили организаторы мероприятия. Ярмарка пройдет 13-14 сентября с 10:00 до 19:00 в выставочном центре Expo Georgia (XI павильон) уже в четвертый раз. Главный организатор экспозиции – структура "ООН – женщины". Для участия в выставке необходимо быть женщиной-предпринимателем или владельцем бизнеса, основанного женщиной. Крайний срок подачи заявок – 25 августа. Регистрация проходит здесь. Предприниматели, участвующие в выставке, пройдут тренинги у специалистов ведущих компаний, подготовят инвестиционные предложения и встретятся с коллегами из 13 стран Европы и Центральной Азии. Кроме того, отобранные участники получат возможность принять участие во встрече с инвесторами весной 2026 года. Мероприятие будет способствовать развитию женского предпринимательства, обмену полезными знаниями и установлению перспективных партнерских отношений. Выставка "Женщины-предприниматели" проводится в рамках проекта структуры "ООН – женщины" и "Надлежащее управление для обеспечения гендерного равенства в Грузии", финансируемого правительством Норвегии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

норвегия

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

анонсы , грузия, новости, общество, норвегия, европа, тбилиси, оон-женщины, expo georgia