Курс лари на понедельник – 2,701 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 2,701 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару
2025-08-18T09:48+0400
2025-08-18T09:48+0400
2025-08-18T09:48+0400
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 августа в размере 2,701 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару.
Курс лари на понедельник – 2,701 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 августа в размере 2,701 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0253 лари по отношению к доллару.