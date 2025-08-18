https://sputnik-georgia.ru/20250818/nakopitelnaya-pensiya-v-gruzii-deneg-mnogo-ne-byvaet---video-294588432.html
Накопительная пенсия в Грузии: денег много не бывает – видео
Накопительная пенсия в Грузии: денег много не бывает – видео
В Грузии с 2019 года действует накопительная пенсия. Ей уже воспользовались более 22 тысяч человек. В качестве пенсий им было выдано более 89 млн лари. 18.08.2025, Sputnik Грузия
В пенсионной программе участвуют более 1,62 млн жителей страны. Но накопительная пенсия – это не просто откладывание денег на старость. Это еще и инвестиции, которые растут и приносят доход.
18:29 18.08.2025 (обновлено: 19:11 18.08.2025)
В Грузии с 2019 года действует накопительная пенсия. Ей уже воспользовались более 22 тысяч человек. В качестве пенсий им было выдано более 89 млн лари.
В пенсионной программе участвуют более 1,62 млн жителей страны. Но накопительная пенсия – это не просто откладывание денег на старость. Это еще и инвестиции, которые растут и приносят доход.