Отчет Еврокомиссии показал готовность Грузии к вступлению ЕС – лидер "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Отчет "О хорошем правительстве за 2025 год", подготовленный Еврокомиссией, указывает на готовность Грузии стать членом ЕС, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. В отчете, опубликованном Еврокомиссией, видно, что Грузия опережает множество европейских стран по ряду направлений. Документ подготовлен "Институтом управления Чендлера" и основан на профильных исследованиях и данных ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирного экономического форума и других организаций. По его мнению, как только в дело вмешивается политическая составляющая, начинаются разговоры об откате демократии в Грузии. "На пути в Евросоюз против Грузии как самого надежного партнера нет никаких аргументов, однако, как вы видите и как кажется, это не входит в интересы "глубинного государства" и евробюрократии", – заявил Мдинарадзе. По его словам, несмотря на то, что Грузия добросовестно выполняет взятые на себя обязательства , "глубинное государство" и евробюрократия, в действительности предъявляют Грузии требования, которые вредны для ее государственных интересов и совершенно неприемлемы и несовместимы с грузинской идентичностью. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

