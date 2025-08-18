https://sputnik-georgia.ru/20250818/podrostkovaya-prestupnost-v-gruzii-novye-dannye-294582515.html
Подростковая преступность в Грузии – новые данные
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. За совершение различных преступлений в январе-июне 2025 года в Грузии были задержаны 420 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики.
Из них 40% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершающих преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети.
Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве, на втором месте – грабеж. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками.
Между тем с 1 января по 1 июля 2025 года пострадавшими от различных преступлений признали 572 лица до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений.
Кроме того, 80 подростков за первые четыре месяца 2025 года были признаны жертвами сексуальных преступлений, таких как изнасилование, секс с лицом, не достигшим 16 лет (возраст согласия в Грузии), и развратные действия.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.