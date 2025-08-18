https://sputnik-georgia.ru/20250818/popytka-nakazat-gruziyu--mer-tbilisi-o-vozmozhnoy-otmene-bezvizovogo-rezhima-s-es-294587905.html

Попытка наказать Грузию – мэр Тбилиси о возможной отмене безвизового режима с ЕС

Попытка наказать Грузию – мэр Тбилиси о возможной отмене безвизового режима с ЕС

18.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Угроза отмены безвизового режима с Евросоюзом – это попытка наказать грузинский народ и Грузию за прагматичную политику, заявил генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В конце августа истекает срок, данный Еврокомиссией Грузии для выполнения условий для сохранения безвизового режима. По его словам, если бы Европа была другом Грузии, она не призывала бы страну присоединиться к санкциями против России и не требовала открытия второго фронта. "У них есть свои интересы, и это понятно. Это политика, большие страны, у них свои интересы, но у нас же есть мозги, разум?! Мы не должны никому позволять использовать нашу маленькую страну в интересах какой-то большой страны", – отметил он. Еврокомиссия в конце июля прислала письмо МИД Грузии, согласно которому, если грузинское правительство не выполнит определенные условия, связанные с законами об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, для граждан будет приостановлен безвизовый режим. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Вопрос о возможном лишении Грузии этой привилегии поднимался за последние годы несколько раз. Причины были разные, в том числе требование ужесточения визового режима для граждан третьих стран, а также большое число граждан Грузии, просящих убежища. Первое решение по безвизовому режиму для Грузии Совет ЕС принял 27 января этого года и приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам. Голосование Приостановление безвизового движения может быть запрошено любым государством-членом Европейского союза или Европейской комиссией. Соответственно, Европейская комиссия самостоятельно или на основании уведомления государства-члена ЕС обращается к Европейскому парламенту и Совету министров, представляет отчет, подтверждающий нарушение любого из оснований для приостановления безвизового режима. После этого Совет министров Евросоюза обсуждает вопрос и при поддержке как минимум 14 из 27 государств-членов Евросоюза временно приостанавливает безвизовый режим с конкретным государством на 9 месяцев. После приостановки безвизового режима в течение этого 9-месячного периода Еврокомиссия продолжает диалог с конкретной страной с целью устранения обстоятельств, из-за которых был активирован механизм приостановки. Если страна их не исправит, то ЕК может продлить приостановку безвизового режима еще на 18 месяцев. Если данные обстоятельства не будут устранены в течение 18 месяцев, после этого Совет министров Евросоюза может простым большинством (при поддержке не менее 14 стран) полностью прекратить безвизовый режим с конкретной страной. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

