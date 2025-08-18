https://sputnik-georgia.ru/20250818/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-iyul-294555830.html
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль
Sputnik Грузия
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 1,5%, а старых квартир – на 11,7% 18.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-18T10:52+0400
2025-08-18T10:52+0400
2025-08-18T10:53+0400
грузия
экономика
новости
тбилиси
недвижимость
недвижимость в тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279600341_0:129:2730:1665_1920x0_80_0_0_db8b148bf8e43ec8bd1df58fa42f826a.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2025 года вырос на 4% по сравнению с июлем 2024 года – продано 3,7 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22% и составил 293 миллиона доллара. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 1,5%, а старых квартир – на 11,7%. В новостройках в столице Грузии в июле средневзвешенная цена квартир рядом с центром выросла на 23,8%, в центре – на 13,3%, а в спальных районах – на 14,1%, примерно до 1 144 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 11% в спальных районах, в центре – на 7,9%, а рядом с центром снизилась на 4,6%, до 1 247 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279600341_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_96846915d610b942fe2146498cc366fb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси
Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль
10:52 18.08.2025 (обновлено: 10:53 18.08.2025)
Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 1,5%, а старых квартир – на 11,7%
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2025 года вырос на 4% по сравнению с июлем 2024 года – продано 3,7 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22% и составил 293 миллиона доллара.
Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 1,5%, а старых квартир – на 11,7%.
В новостройках в столице Грузии в июле средневзвешенная цена квартир рядом с центром выросла на 23,8%, в центре – на 13,3%, а в спальных районах – на 14,1%, примерно до 1 144 долларов за квадратный метр.
В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 11% в спальных районах, в центре – на 7,9%, а рядом с центром снизилась на 4,6%, до 1 247 долларов за квадратный метр.
По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил 2,8 млрд долларов.