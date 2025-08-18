https://sputnik-georgia.ru/20250818/skolko-kvartir-prodano-v-tbilisi--dannye-za-iyul-294555830.html

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль

Сколько квартир продано в Тбилиси – данные за июль

Sputnik Грузия

Продажи в новостройках Тбилиси выросли на 1,5%, а старых квартир – на 11,7% 18.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-18T10:52+0400

2025-08-18T10:52+0400

2025-08-18T10:53+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

недвижимость

недвижимость в тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0f/279600341_0:129:2730:1665_1920x0_80_0_0_db8b148bf8e43ec8bd1df58fa42f826a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в июле 2025 года вырос на 4% по сравнению с июлем 2024 года – продано 3,7 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 22% и составил 293 миллиона доллара. Кроме того, продажи в новостройках Тбилиси выросли на 1,5%, а старых квартир – на 11,7%. В новостройках в столице Грузии в июле средневзвешенная цена квартир рядом с центром выросла на 23,8%, в центре – на 13,3%, а в спальных районах – на 14,1%, примерно до 1 144 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость выросла на 11% в спальных районах, в центре – на 7,9%, а рядом с центром снизилась на 4,6%, до 1 247 долларов за квадратный метр. По данным компании, в 2024 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 2% по сравнению с 2023 годом – продано 41,3 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 12% и составил 2,8 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси