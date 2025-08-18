https://sputnik-georgia.ru/20250818/tsik-gruzii-zaklyuchil-kontrakt-s-amerikanskoy-kompaniey-dlya-provedeniya-vyborov-294580761.html

ЦИК Грузии заключил контракт с американской компанией для проведения выборов

ЦИК Грузии заключил контракт с американской компанией для проведения выборов

Sputnik Грузия

Контракт включает 450 новых машин для подсчета голосов, 450 урн для голосования и различные расходные материалы 18.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-18T09:01+0400

2025-08-18T09:01+0400

2025-08-18T09:01+0400

грузия

новости

политика

цик грузии

выборы в местные органы власти в грузии 2025

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290573948_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9a564bc8dcaf814f9a939e54c193acd4.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии заключила контракт с американской компанией Smartmatic (Smartmatic International Holding B.V.) на сумму 2,3 млн долларов для проведения электронного голосования на выборах в органы местного самоуправления 4 октября, сообщила медиаплатформа BM.ge. Выборы в органы местного самоуправления, на которых будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов (сакребуло), пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Предвыборная кампания стартовала 5 августа. По данным на 14 августа, всего Центризбирком зарегистрировал к участию в выборах 14 партий. Согласно контракту, компания, которая занимается разработкой и поставкой систем электронного голосования в разные страны, предоставит ЦИК Грузии следующие услуги: Эта же компания предоставила оборудование для проведения парламентских выборов 2024 года. В апреле ЦИК также закупила у Smartmatic дополнительное оборудование для предстоящих выборов на сумму 2,9 млн долларов США. Контракт включает 450 новых машин для подсчета голосов, 450 урн для голосования и различные расходные материалы. Для парламентских выборов 2024 года ЦИК выплатила Smartmatic 54,2 млн лари на закупку оборудования и программного обеспечения. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, цик грузии, выборы в местные органы власти в грузии 2025