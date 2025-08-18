https://sputnik-georgia.ru/20250818/velikobritaniya-gotovit-aktivistov-k-protestam-v-gruzii-vlasti-obeschayut-krakh-planov-294587692.html

Великобритания готовит активистов к протестам в Грузии? Власти обещают крах планов

Великобритания готовит активистов к протестам в Грузии? Власти обещают крах планов

В "Грузинской мечте" считают, что "глубинное государство" не прекращает попыток дестабилизировать ситуацию в Грузии и организовать государственный переворот 18.08.2025

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Попытки внешних сил, включая Великобританию, готовить грузинских активистов для протестов и смены власти в стране заранее обречены на неудачу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. По данным издания Prime Time, в Литве Великобритания готовит грузинских активистов к предстоявшим в октябре выборам в органы местного самоуправления. Набор участников для тренингов проводится при посредничестве неправительственных организаций "Британско-грузинское общество" и "Международный институт стратегических исследований". Депутат напомнил, что ранее британское посольство пыталось профинансировать кандидатов от "Единого национального движения", прикрывая это ничем не обоснованными предлогами. По его словам, сегодня наблюдается аналогичная ситуация, и неудивительно, что за этим снова стоит Великобритания. "Если сослаться на бывшего премьер-министра Великобритании (Лиз Трасс – ред.), то влияние "глубинного государства" особенно сильно именно в Великобритании, и именно это "глубинное государство" сейчас пытается готовить своих агентов в разных странах, чтобы впоследствии устроить беспорядки в Грузии. Для общества это не является удивительным", – отметил он.Главное, по словам Гордуладзе, то, что и правоохранительные органы, и грузинский народ, и партия "Грузинская мечта" твердо стоят на защите суверенитета страны. "Поэтому такие тренинги, вовлеченность и попытки привнести в нашу страну деструктивное влияние, разумеется, обречены на крах", – подчеркнул Гордуладзе. Государственные службы должным образом справляются со своими задачами, поэтому любые попытки, основанные на радикализме и ненависти, неизбежно потерпят поражение, заявил в свою очередь генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, "глубинное государство" не прекращает попыток дестабилизировать ситуацию в Грузии и организовать государственный переворот. Как отметил Каладзе, в последние годы страна не раз сталкивалась с подобными действиями, направленными против грузинской государственности и нынешнего правительства, которое защищает интересы народа, а не чужих государств. Он подчеркнул, что именно поэтому предпринимаются новые попытки подготовки и обучения людей для организации беспорядков, однако подобные действия не являются неожиданностью для общества. По данным грузинских СМИ, к предстоящим в Грузии выборам в органы местного самоуправления Великобритания организует тренинги в странах Балтии для оппонентов грузинской власти. В Литве грузинских активистов обучают тактике уличных протестов, провокациям и фиксации "чрезмерной жесткости" правоохранителей, личной защите в случае задержания, популяризации информационных кампаний с акцентом на создание так называемого вирусного контента и распространение целевых материалов через интернет-мессенджер Telegram. Набор участников на эти тренинги осуществляется через НПО "Британско-грузинское общество" и "Международный институт стратегических исследований" под прикрытием студенческих образовательных программ и курсов по кибербезопасности. Примечательно, что, по данным источника, головные офисы обеих НПО расположены в столице Великобритании – Лондоне. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

