https://sputnik-georgia.ru/20250818/vybory-v-gruzii-2025-zaregistrirovana-pervaya-organizatsiya-dlya-nablyudeniya-za-golosovaniem-294582690.html

Выборы в Грузии 2025: зарегистрирована первая организация для наблюдения за голосованием

Выборы в Грузии 2025: зарегистрирована первая организация для наблюдения за голосованием

Sputnik Грузия

После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации 18.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-18T13:53+0400

2025-08-18T13:53+0400

2025-08-18T14:59+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

общество

новости

грузия

тбилиси

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260120645_160:332:1015:813_1920x0_80_0_0_c26594356748af9db199d3a45df8b238.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 18 августа, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала первую местную организацию. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября. Первой организацией, зарегистрированной на выборы, стала организация "Гражданский альянс за развитие". Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека. После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления – самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить более половины голосов проголосовавших избирателей. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут отличаться от района к району. Грядущие выборы будут проходить на фоне бойкота части оппозиционных партий. На сегодняшний день от участия в выборах отказались "Площадь Свободы", "Для народа", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Большинство отказавшихся партий заявляют, что они не собираются "играть в игры власти", которую называют нелегитимной, так как до сих пор не признали результатов парламентских выборов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы в местные органы власти в грузии 2025, общество, новости, грузия, тбилиси, цик грузии