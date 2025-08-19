Самые первые фотографии в истории
Самая первая фотография в мире – 1826 год. Это снимок под названием "Вид из окна в Ле Гра", сделанный французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. Он использовал метод гелиографии: покрыл медную пластину битумом, поместил ее в камеру-обскура и выдерживал около восьми часов.
Первая фотография человека – 1838 год. Ее сделал Луи Дагер, продолживший работу Ньепса. Снимок называется "Бульвар дю Тампль в Париже"
Первое селфи – 1839 год. Американский фотограф Роберт Корнелиус выставил камеру, выбежал в кадр, посидел неподвижно несколько минут, а потом снова закрыл объектив. Считается первым удачным фотографическим автопортретом, сделанным в Северной Америке.
Первая фотография царской особы – 1842 год. Первым запечатленным на фото членом королевской семьи стал муж королевы Виктории – принц Альберт. До этого монарших особ увековечивали только на дорогих живописных портретах.
Первый фотомонтаж – 1857 год. Для фотомонтажа "Два образа жизни" Оскар Гюстав сделал более тридцати отдельных фотографий, которые затем долго и кропотливо сводил воедино.
Первая цветная фотография – 1861 год. Автор этой работы – шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. На снимке, который называется "Тартановая лента" (The Tartan Ribbon) запечатлен бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата.
Первая известная фотография животного – "Лошадь в движении" – 1878 год. Автор — Эдвард Мейбридж, британский фотограф, работавший в США. Эта серия была сделана по заказу Лиланда Стэнфорда, железнодорожного магната и будущего основателя университета, чтобы выяснить, существует ли момент в середине шага, когда все копыта лошади отрываются от земли.
Первая фотография в газете – 1880 год. В то время фотография не могла быть напечатана напрямую – типографские прессы работали только с черными линиями на белом фоне. Фотограф сделал снимок (на нем запечатлен внутренний двор редакции Daily Graphic), а затем отдал его граверу У. И. Моргану, который и выполнил гравировку. С этого и началась эра фотожурналистики.
Первый снимок из космоса – 1946 год. Его сделали американцы с помощью ракеты V-2, запущенной с Нью-Мексико. На высоте около 105 км сработала 35-мм камера. Это были первые черно-белые кадры Земли из космоса.
Первая цветная фотография Земли – 1967 год. Самая первая фотография Земли была снята спутником DODGE Министерства обороны США. 20 сентября 1967 года черно-белая камера на борту сделала три снимка планеты с тремя цветовыми фильтрами. Комбинированное изображение назвали "Первый цветной снимок разгневанной Земли" из-за урагана "Белуа", который попал на изображение.
