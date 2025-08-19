Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250819/294599740.html
Самые первые фотографии в истории
Самые первые фотографии в истории
Sputnik Грузия
Всемирный день фотографии отмечается в мире 19 августа. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку первых в своем роде фотографий 19.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-19T14:28+0400
2025-08-19T16:53+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
сша
австралия
франция
наука
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294599920_0:273:1654:1203_1920x0_80_0_0_f65ad8f612567a9bffff15a498998024.jpg
Инициатором учреждения события стал Корске Ара – фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать годовщину признания дагеротипии – первого способа фотографирования, продемонстрированного в 1839 г. французским художником и одновременно химиком-изобретателем Луи Дагером. Дагерротипия позволяла запечатлеть изображение на металлической пластине. Правительство Франции купило патент Дагера и 19 августа 1839 года широко объявило миру об открытии. Так будущая фотография получила официальное научное "свидетельство о рождении".
сша
австралия
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294599920_0:118:1654:1359_1920x0_80_0_0_ed9b84f7e6791f81a795dba53d125ed5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, сша, австралия, франция, наука
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, сша, австралия, франция, наука

Самые первые фотографии в истории

14:28 19.08.2025 (обновлено: 16:53 19.08.2025)
Подписаться
Всемирный день фотографии отмечается в мире 19 августа. Смотрите в фотоленте Sputnik подборку первых в своем роде фотографий
Инициатором учреждения события стал Корске Ара – фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать годовщину признания дагеротипии – первого способа фотографирования, продемонстрированного в 1839 г. французским художником и одновременно химиком-изобретателем Луи Дагером. Дагерротипия позволяла запечатлеть изображение на металлической пластине.
Правительство Франции купило патент Дагера и 19 августа 1839 года широко объявило миру об открытии. Так будущая фотография получила официальное научное "свидетельство о рождении".
© photo : Public domain/Joseph Nicéphore Niépce

Самая первая фотография в мире – 1826 год. Это снимок под названием "Вид из окна в Ле Гра", сделанный французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. Он использовал метод гелиографии: покрыл медную пластину битумом, поместил ее в камеру-обскура и выдерживал около восьми часов.

Самая первая фотография в мире – 1826 год. Это снимок под названием &quot;Вид из окна в Ле Гра&quot;, сделанный французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. Он использовал метод гелиографии: покрыл медную пластину битумом, поместил ее в камеру-обскура и выдерживал около восьми часов. - Sputnik Грузия
1/10
© photo : Public domain/Joseph Nicéphore Niépce

Самая первая фотография в мире – 1826 год. Это снимок под названием "Вид из окна в Ле Гра", сделанный французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. Он использовал метод гелиографии: покрыл медную пластину битумом, поместил ее в камеру-обскура и выдерживал около восьми часов.

© photo : Public domain/Louis Daguerre

Первая фотография человека – 1838 год. Ее сделал Луи Дагер, продолживший работу Ньепса. Снимок называется "Бульвар дю Тампль в Париже"

Первая фотография человека – 1838 год. Ее сделал Луи Дагер, продолживший работу Ньепса. Снимок называется &quot;Бульвар дю Тампль в Париже&quot; - Sputnik Грузия
2/10
© photo : Public domain/Louis Daguerre

Первая фотография человека – 1838 год. Ее сделал Луи Дагер, продолживший работу Ньепса. Снимок называется "Бульвар дю Тампль в Париже"

© photo : Public domain/Robert Cornelius

Первое селфи – 1839 год. Американский фотограф Роберт Корнелиус выставил камеру, выбежал в кадр, посидел неподвижно несколько минут, а потом снова закрыл объектив. Считается первым удачным фотографическим автопортретом, сделанным в Северной Америке.

Первое селфи – 1839 год. Американский фотограф Роберт Корнелиус выставил камеру, выбежал в кадр, посидел неподвижно несколько минут, а потом снова закрыл объектив. Считается первым удачным фотографическим автопортретом, сделанным в Северной Америке. - Sputnik Грузия
3/10
© photo : Public domain/Robert Cornelius

Первое селфи – 1839 год. Американский фотограф Роберт Корнелиус выставил камеру, выбежал в кадр, посидел неподвижно несколько минут, а потом снова закрыл объектив. Считается первым удачным фотографическим автопортретом, сделанным в Северной Америке.

© photo : The Royal Collection Trust/William Constable

Первая фотография царской особы – 1842 год. Первым запечатленным на фото членом королевской семьи стал муж королевы Виктории – принц Альберт. До этого монарших особ увековечивали только на дорогих живописных портретах.

Первая фотография царской особы – 1842 год. Первым запечатленным на фото членом королевской семьи стал муж королевы Виктории – принц Альберт. До этого монарших особ увековечивали только на дорогих живописных портретах. - Sputnik Грузия
4/10
© photo : The Royal Collection Trust/William Constable

Первая фотография царской особы – 1842 год. Первым запечатленным на фото членом королевской семьи стал муж королевы Виктории – принц Альберт. До этого монарших особ увековечивали только на дорогих живописных портретах.

© photo : Public domain/Oscar Gustave Rejlander

Первый фотомонтаж – 1857 год. Для фотомонтажа "Два образа жизни" Оскар Гюстав сделал более тридцати отдельных фотографий, которые затем долго и кропотливо сводил воедино.

Первый фотомонтаж – 1857 год. Для фотомонтажа &quot;Два образа жизни&quot; Оскар Гюстав сделал более тридцати отдельных фотографий, которые затем долго и кропотливо сводил воедино. - Sputnik Грузия
5/10
© photo : Public domain/Oscar Gustave Rejlander

Первый фотомонтаж – 1857 год. Для фотомонтажа "Два образа жизни" Оскар Гюстав сделал более тридцати отдельных фотографий, которые затем долго и кропотливо сводил воедино.

© photo : Public domain/James Clerk Maxwell

Первая цветная фотография – 1861 год. Автор этой работы – шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. На снимке, который называется "Тартановая лента" (The Tartan Ribbon) запечатлен бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата.

Первая цветная фотография – 1861 год. Автор этой работы – шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. На снимке, который называется &quot;Тартановая лента&quot; (The Tartan Ribbon) запечатлен бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. - Sputnik Грузия
6/10
© photo : Public domain/James Clerk Maxwell

Первая цветная фотография – 1861 год. Автор этой работы – шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл. На снимке, который называется "Тартановая лента" (The Tartan Ribbon) запечатлен бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата.

© photo : Public domain/Eadweard Muybridge

Первая известная фотография животного – "Лошадь в движении" – 1878 год. Автор — Эдвард Мейбридж, британский фотограф, работавший в США. Эта серия была сделана по заказу Лиланда Стэнфорда, железнодорожного магната и будущего основателя университета, чтобы выяснить, существует ли момент в середине шага, когда все копыта лошади отрываются от земли.

Первая известная фотография животного – &quot;Лошадь в движении&quot; – 1878 год. Автор — Эдвард Мейбридж, британский фотограф, работавший в США. Эта серия была сделана по заказу Лиланда Стэнфорда, железнодорожного магната и будущего основателя университета, чтобы выяснить, существует ли момент в середине шага, когда все копыта лошади отрываются от земли. - Sputnik Грузия
7/10
© photo : Public domain/Eadweard Muybridge

Первая известная фотография животного – "Лошадь в движении" – 1878 год. Автор — Эдвард Мейбридж, британский фотограф, работавший в США. Эта серия была сделана по заказу Лиланда Стэнфорда, железнодорожного магната и будущего основателя университета, чтобы выяснить, существует ли момент в середине шага, когда все копыта лошади отрываются от земли.

© photo : Public domain/The Daily Graphic

Первая фотография в газете – 1880 год. В то время фотография не могла быть напечатана напрямую – типографские прессы работали только с черными линиями на белом фоне. Фотограф сделал снимок (на нем запечатлен внутренний двор редакции Daily Graphic), а затем отдал его граверу У. И. Моргану, который и выполнил гравировку. С этого и началась эра фотожурналистики.

Первая фотография в газете – 1880 год. В то время фотография не могла быть напечатана напрямую – типографские прессы работали только с черными линиями на белом фоне. Фотограф сделал снимок (на нем запечатлен внутренний двор редакции Daily Graphic), а затем отдал его граверу У. И. Моргану, который и выполнил гравировку. С этого и началась эра фотожурналистики. - Sputnik Грузия
8/10
© photo : Public domain/The Daily Graphic

Первая фотография в газете – 1880 год. В то время фотография не могла быть напечатана напрямую – типографские прессы работали только с черными линиями на белом фоне. Фотограф сделал снимок (на нем запечатлен внутренний двор редакции Daily Graphic), а затем отдал его граверу У. И. Моргану, который и выполнил гравировку. С этого и началась эра фотожурналистики.

© photo : Public domain/U.S. Army

Первый снимок из космоса – 1946 год. Его сделали американцы с помощью ракеты V-2, запущенной с Нью-Мексико. На высоте около 105 км сработала 35-мм камера. Это были первые черно-белые кадры Земли из космоса.

Первый снимок из космоса – 1946 год. Его сделали американцы с помощью ракеты V-2, запущенной с Нью-Мексико. На высоте около 105 км сработала 35-мм камера. Это были первые черно-белые кадры Земли из космоса. - Sputnik Грузия
9/10
© photo : Public domain/U.S. Army

Первый снимок из космоса – 1946 год. Его сделали американцы с помощью ракеты V-2, запущенной с Нью-Мексико. На высоте около 105 км сработала 35-мм камера. Это были первые черно-белые кадры Земли из космоса.

© photo : Public domain/Department of Defense Gravitational Experiment

Первая цветная фотография Земли – 1967 год. Самая первая фотография Земли была снята спутником DODGE Министерства обороны США. 20 сентября 1967 года черно-белая камера на борту сделала три снимка планеты с тремя цветовыми фильтрами. Комбинированное изображение назвали "Первый цветной снимок разгневанной Земли" из-за урагана "Белуа", который попал на изображение.

Первая цветная фотография Земли – 1967 год. Самая первая фотография Земли была снята спутником DODGE Министерства обороны США. 20 сентября 1967 года черно-белая камера на борту сделала три снимка планеты с тремя цветовыми фильтрами. Комбинированное изображение назвали &quot;Первый цветной снимок разгневанной Земли&quot; из-за урагана &quot;Белуа&quot;, который попал на изображение. - Sputnik Грузия
10/10
© photo : Public domain/Department of Defense Gravitational Experiment

Первая цветная фотография Земли – 1967 год. Самая первая фотография Земли была снята спутником DODGE Министерства обороны США. 20 сентября 1967 года черно-белая камера на борту сделала три снимка планеты с тремя цветовыми фильтрами. Комбинированное изображение назвали "Первый цветной снимок разгневанной Земли" из-за урагана "Белуа", который попал на изображение.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0