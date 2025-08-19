Самые первые фотографии в истории

Первая фотография в газете – 1880 год. В то время фотография не могла быть напечатана напрямую – типографские прессы работали только с черными линиями на белом фоне. Фотограф сделал снимок (на нем запечатлен внутренний двор редакции Daily Graphic), а затем отдал его граверу У. И. Моргану, который и выполнил гравировку. С этого и началась эра фотожурналистики.