Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

19.08.2025

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2025 года составил 14,3%, что на 0,4 процентного пункта меньше показателя за первый квартал 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В первом квартале 2025 года уровень безработицы составлял 14,7%, в четвертом квартале 2024 года – 14,2%, в третьем квартале – 13,8%, во втором квартале – 13,7%, в первом квартале – 14%. В 2024 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2025 года составил 14,3%, что на 0,6 процентного пункта больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. За отчетный период число безработных выросло на 7,9 тысячи человек, или 3,6%, по сравнению с тем же периодом 2024 года и составило 227,6 тысячи человек. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. Во втором квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года безработица в городских поселениях снизилась на 2,1 процентного пункта, а в сельских поселениях – на 1,5 процентного пункта и составила 16,3 и 11,2% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В апреле-июне 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года этот показатель вырос на 1,3 процентного пункта среди женщин, а среди мужчин не изменился и составил 12,2% и 15,9% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2025 года составил 54,1% – на 0,3 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. "Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен в городских и сельских поселениях на 0,3 и 0,4 процентного пункта соответственно. Уровень занятости по всей стране сократился на 0,6 процентного пункта и составил 46,4%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года составила 68,8%, что на 0,8 процентного пункта больше уровня того же периода 2024 года. Число нанятых работников выросло на 4,7 тысячи (0,5%) и составило 940,5 тысячи человек. Число самозанятых сократилось на 29,3 тысячи (-6,5%) и составило 422,2 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. За второй квартал текущего года этот показатель у женщин составил 43,7%, а у мужчин – 66,2%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,7 процентного пункта, а мужчин – вырос на 0,1 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

