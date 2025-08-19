https://sputnik-georgia.ru/20250819/ek-govorit-ob-uspekhakh-gruzii-a-politicheskie-zayavleniya-protivorechat-faktam--deputat-294596846.html

ЕК говорит об успехах Грузии, а политические заявления противоречат фактам – депутат

ЕК говорит об успехах Грузии, а политические заявления противоречат фактам – депутат

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Представители официальных европейских структур в своих политических заявлениях говорят об откате демократии в Грузии, в то время как опубликованный Еврокомиссией отчет свидетельствует о высоких оценках страны в международных рейтингах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чеишвили. Отчет "О хорошем правительстве за 2025 год", опубликованный Еврокомиссией, показывает, что Грузия опережает множество европейских стран по ряду направлений. Документ подготовлен "Институтом управления Чендлера" и основан на профильных исследованиях и данных ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирного экономического форума и других организаций. По мнению политика, это также указывает на то, что после выборов в органы местного самоуправления оппозиция и ее сторонники готовятся к дестабилизации обстановки в стране. Рассматривается революционный сценарий с развитием уличных протестов, цель которых, по словам Чеишвили, свержение действующей власти. "Извините, но мы не собираемся отступать и, соответственно, не передадим нашу страну в руки врагов", – утверждает депутат. Ранее исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе заявил, что опубликованный Еврокомиссией отчет свидетельствует о готовности Грузии стать членом ЕС. Однако, по его словам, как только в дело вмешивается политическая составляющая, начинаются разговоры об откате демократии в стране. Мдинарадзе отметил, что, несмотря на "добросовестное выполнение Грузией взятых на себя обязательств, "глубинное государство" и евробюрократия предъявляют требования, которые вредят государственным интересам и несовместимы с грузинской идентичностью". Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

