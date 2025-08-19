https://sputnik-georgia.ru/20250819/eto-bylo-trudnoe-reshenie-niderlandy-priostanovili-uchastie-gruzii-v-programme-matra-294594398.html

"Это было трудное решение": Нидерланды приостановили участие Грузии в программе MATRA

"Это было трудное решение": Нидерланды приостановили участие Грузии в программе MATRA

Нидерланды на протяжении многих лет оставались надежным партнером Грузии в деле укрепления верховенства закона 19.08.2025

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Посольство Нидерландов в Грузии объявило о временной приостановке участия грузинских представителей в программе MATRA на фоне "стремительного ухудшения ситуации в стране и обеспокоенности действиями грузинских властей", отметили в диппредставительстве.MATRA – это программа министерства иностранных дел Нидерландов, направленная на поддержку демократических реформ и укрепление правового государства в странах Восточной Европы, включая Грузию. Она содействует формированию открытого и справедливого общества, развивает ключевые государственные институты и поддерживает гражданские инициативы. Как подчеркнули в диппредставительстве, "это было действительно трудное решение", ведь Нидерланды на протяжении многих лет оставались надежным партнером Грузии в деле укрепления верховенства закона. По информации посольства, в рамках Программы обучения верховенству закона MATRA было подготовлено около 200 грузинских государственных служащих. Это способствовало укреплению ряда государственных институтов страны. Программа MATRA была учреждена в 1993 году. Изначально она была нацелена на поддержку социальной трансформации в посткоммунистических странах, но впоследствии сфокусировалась также на содействии расширению ЕС и реализации Европейской политики соседства. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, "в качестве меры наказания официальным лицам". В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

