Евросоюз о будущем Грузии: членство – гарантия мира и защиты
Путь Грузии к членству в ЕС – это путь к более безопасному и защищенному будущему, отметили в организации 19.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-19T15:06+0400
2025-08-19T15:06+0400
2025-08-19T15:06+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277030108_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_64c8c2915f818cdeecd96898f5faaacb.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Путь Грузии в Европейский союз, который был создан ради мира, – это шаг к более безопасному и защищенному будущему, говорится в сообщении представительства Евросоюза в Грузии, опубликованном в социальной сети. "С момента создания ЕС прошло более 70 лет, и за это время в его пределах не было войн – это историческое достижение в установлении продолжительного мира. Путь Грузии к членству в ЕС – это путь к более безопасному и защищенному будущему, что означает становление частью этого исторического миротворческого проекта", – отмечено в сообщении. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Евросоюз о будущем Грузии: членство – гарантия мира и защиты
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Путь Грузии в Европейский союз, который был создан ради мира, – это шаг к более безопасному и защищенному будущему, говорится в сообщении представительства Евросоюза в Грузии, опубликованном в социальной сети.
В сообщении отмечено, что ЕС был создан в 1950-х годах для восстановления разрушенного войной континента. Его главной целью стало обеспечение мира и стабильности на континенте. Сегодня ЕС считается самым мирным регионом в мире, где страны, ранее бывшие противниками, работают вместе ради общего процветания.
"С момента создания ЕС прошло более 70 лет, и за это время в его пределах не было войн – это историческое достижение в установлении продолжительного мира. Путь Грузии к членству в ЕС – это путь к более безопасному и защищенному будущему, что означает становление частью этого исторического миротворческого проекта", – отмечено в сообщении.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов, "в качестве меры наказания официальным лицам".
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
*Экстремистская организация, запрещенная в России