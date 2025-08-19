https://sputnik-georgia.ru/20250819/evrosoyuz-o-buduschem-gruzii-chlenstvo--garantiya-mira-i-zaschity-294597294.html

Евросоюз о будущем Грузии: членство – гарантия мира и защиты

Евросоюз о будущем Грузии: членство – гарантия мира и защиты

Путь Грузии к членству в ЕС – это путь к более безопасному и защищенному будущему, отметили в организации 19.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Путь Грузии в Европейский союз, который был создан ради мира, – это шаг к более безопасному и защищенному будущему, говорится в сообщении представительства Евросоюза в Грузии, опубликованном в социальной сети. "С момента создания ЕС прошло более 70 лет, и за это время в его пределах не было войн – это историческое достижение в установлении продолжительного мира. Путь Грузии к членству в ЕС – это путь к более безопасному и защищенному будущему, что означает становление частью этого исторического миротворческого проекта", – отмечено в сообщении. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в России

