Филиалы Дома юстиции Грузии вернулись к обычному режиму работы после глобального сбоя

Филиалы Дома юстиции Грузии вернулись к обычному режиму работы после глобального сбоя

19.08.2025

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Глобальный сбой, прервавший предоставление ряда услуг в филиалах Дома юстиции Грузии, устранен, сообщили в пресс-службе Минюста. В понедельник, 18 августа, стало известно о затрудненном доступе к сервисам Национального агентства публичного реестра, Национального бюро исполнения и Нотариальной палаты Грузии. Для устранения сбоя велись интенсивные работы. На сегодняшний день Дома юстиции предоставляют 470 видов государственных услуг в разных направлениях. Дом юстиции является также контактором Пенсионного фонда Грузии, МВД Грузии, Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению и других госучреждений, что позволяет решать все вопросы в одном здании. В Доме юстиции можно зарегистрировать и аннулировать брак, получить архивные данные, открыть и закрыть бизнес, подать заявление на вид на жительство и гражданство Грузии и решить все вопросы, связанные с имуществом. Первый Дом юстиции открылся в Грузии в 2019 году. В Тбилиси их действует сразу три – центральный и два филиала в самых густонаселенных спальных районах, Глдани и Варкетили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

