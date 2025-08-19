https://sputnik-georgia.ru/20250819/georgiy-chakvetadze-gotov-k-perekhodu-v-valensiyu--angliyskie-smi-294593243.html

Георгий Чакветадзе готов к переходу в "Валенсию" – английские СМИ

Георгий Чакветадзе готов к переходу в "Валенсию" – английские СМИ

Sputnik Грузия

По предварительной информации, контракт рассчитан на четыре года 19.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-19T13:13+0400

2025-08-19T13:13+0400

2025-08-19T13:13+0400

спорт

новости

в мире

тбилиси

англия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294593397_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_c507fce6098817e290a1466dc4489e1f.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и английского "Уотфорда" Георгий Чакветадзе согласовал личный контракт с испанской "Валенсией", сообщило английское издание the72. "Уотфорд" требует 10 миллионов евро за трансфер одного из своих лидеров. По предварительной информации, контракт рассчитан на четыре года. "Валенсия" рассматривает грузинского легионера в качестве замены Андре Алмейде – если португалец покинет "Летучих мышей", то испанский клуб закроет сделку по трансферу Чакветадзе. В конце прошлого года сообщалось, что "Уотфорд" рассчитывал получить за Чакветадзе около 20 миллионов фунтов стерлингов. Чакветадзе в прошлом сезоне провел за клуб 39 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Грузинский полузащитник перешел в английский клуб 2 августа 2023 года. "Уотфорд" выступает в Чемпионшипе, втором по значимости футбольном дивизионе Англии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

англия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, тбилиси, англия, футбол