Георгий Чакветадзе готов к переходу в "Валенсию" – английские СМИ
Георгий Чакветадзе готов к переходу в "Валенсию" – английские СМИ
19.08.2025
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии и английского "Уотфорда" Георгий Чакветадзе согласовал личный контракт с испанской "Валенсией", сообщило английское издание the72. "Уотфорд" требует 10 миллионов евро за трансфер одного из своих лидеров. По предварительной информации, контракт рассчитан на четыре года. "Валенсия" рассматривает грузинского легионера в качестве замены Андре Алмейде – если португалец покинет "Летучих мышей", то испанский клуб закроет сделку по трансферу Чакветадзе. В конце прошлого года сообщалось, что "Уотфорд" рассчитывал получить за Чакветадзе около 20 миллионов фунтов стерлингов. Чакветадзе в прошлом сезоне провел за клуб 39 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Грузинский полузащитник перешел в английский клуб 2 августа 2023 года. "Уотфорд" выступает в Чемпионшипе, втором по значимости футбольном дивизионе Англии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
По предварительной информации, контракт рассчитан на четыре года
