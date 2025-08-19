https://sputnik-georgia.ru/20250819/gruziny-ne-khotyat-popast-v-takie-zhe-usloviya-kak-afgantsy-ili-ukraintsy--arkhiepiskop-294598002.html
Грузины не хотят попасть в такие же условия, как афганцы или украинцы – архиепископ
Грузины не хотят попасть в такие же условия, как афганцы или украинцы – архиепископ
Sputnik Грузия
В качестве повода для давления на власти Грузии представители ЕС используют местных оппозиционных политиков, заявил священник 19.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-19T18:05+0400
2025-08-19T18:05+0400
2025-08-19T18:05+0400
грузия
новости
политика
еврокомиссия
грузия - евросоюз
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282192911_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f7ebe81db1476bc4237bae11816b16d8.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузинский народ хочет самостоятельно принимать решения и не попасть в столь суровые условия, как афганцы или украинцы, сказал во время проповеди архиепископ Бодбийский Яков, комментируя заявления ЕС о возможной приостановке безвизового режима с Грузией. В конце августа истекает срок, данный Грузии Еврокомиссией для выполнения условий сохранения безвизового режима. По словам священнослужителя, в качестве повода для давления на власти Грузии представители ЕС используют местных оппозиционных политиков и участников акций, апеллируя к тому, что власти нарушают их права. По словам священнослужителя, если страны ЕС хотят поддерживать с Грузией отношения, то они должны быть истинными, и перенимать друг от друга нужно только хорошее. Архиепископ также обратил внимание паствы на то, что население Грузии является дешевой рабочей силой в Европе, а если грузины едут туда как туристы, то тратят деньги. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282192911_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0118acbeb40defdba14bcd8a4461c935.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, еврокомиссия, грузия - евросоюз, грузинская православная церковь
грузия, новости, политика, еврокомиссия, грузия - евросоюз, грузинская православная церковь
Грузины не хотят попасть в такие же условия, как афганцы или украинцы – архиепископ
В качестве повода для давления на власти Грузии представители ЕС используют местных оппозиционных политиков, заявил священник
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузинский народ хочет самостоятельно принимать решения и не попасть в столь суровые условия, как афганцы или украинцы, сказал во время проповеди архиепископ Бодбийский Яков, комментируя заявления ЕС о возможной приостановке безвизового режима с Грузией.
В конце августа истекает срок, данный Грузии Еврокомиссией для выполнения условий сохранения безвизового режима.
"Мы не хотим быть в таких суровых условиях, как афганцы или украинцы. Мы сами за себя в ответе и не хотим, чтобы чтобы кто-то решал за нас", – сказал архиепископ Бодбийский Яков.
По словам священнослужителя, в качестве повода для давления на власти Грузии представители ЕС используют местных оппозиционных политиков и участников акций, апеллируя к тому, что власти нарушают их права.
"Это их страны, они хотят – дадут визу, не хотят – не дадут, плохо то, что они используют в качестве повода наших же, что вы, мол, ведете с ними себя плохо. Демократия заключается в том, чтобы воле большинства следовало меньшинство", – сказал архиепископ.
По словам священнослужителя, если страны ЕС хотят поддерживать с Грузией отношения, то они должны быть истинными, и перенимать друг от друга нужно только хорошее.
Архиепископ также обратил внимание паствы на то, что население Грузии является дешевой рабочей силой в Европе, а если грузины едут туда как туристы, то тратят деньги.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России