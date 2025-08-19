https://sputnik-georgia.ru/20250819/gruziny-ne-khotyat-popast-v-takie-zhe-usloviya-kak-afgantsy-ili-ukraintsy--arkhiepiskop-294598002.html

Грузины не хотят попасть в такие же условия, как афганцы или украинцы – архиепископ

Грузины не хотят попасть в такие же условия, как афганцы или украинцы – архиепископ

Sputnik Грузия

В качестве повода для давления на власти Грузии представители ЕС используют местных оппозиционных политиков, заявил священник 19.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-19T18:05+0400

2025-08-19T18:05+0400

2025-08-19T18:05+0400

грузия

новости

политика

еврокомиссия

грузия - евросоюз

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282192911_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f7ebe81db1476bc4237bae11816b16d8.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузинский народ хочет самостоятельно принимать решения и не попасть в столь суровые условия, как афганцы или украинцы, сказал во время проповеди архиепископ Бодбийский Яков, комментируя заявления ЕС о возможной приостановке безвизового режима с Грузией. В конце августа истекает срок, данный Грузии Еврокомиссией для выполнения условий сохранения безвизового режима. По словам священнослужителя, в качестве повода для давления на власти Грузии представители ЕС используют местных оппозиционных политиков и участников акций, апеллируя к тому, что власти нарушают их права. По словам священнослужителя, если страны ЕС хотят поддерживать с Грузией отношения, то они должны быть истинными, и перенимать друг от друга нужно только хорошее. Архиепископ также обратил внимание паствы на то, что население Грузии является дешевой рабочей силой в Европе, а если грузины едут туда как туристы, то тратят деньги. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, еврокомиссия, грузия - евросоюз, грузинская православная церковь