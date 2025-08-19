https://sputnik-georgia.ru/20250819/gruziyu-shantazhiruyut-vstupleniem-v-evrosoyuz---premer-ministr-294608655.html
Грузию шантажируют вступлением в Евросоюз – премьер-министр
Грузию шантажируют вступлением в Евросоюз – премьер-министр
19.08.2025
Новости
19:14 19.08.2025 (обновлено: 19:43 19.08.2025)
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Европа начала шантажировать Грузию вступлением в ЕС после того, как та отказалась открывать второй фронт, хотя исследования доказывают готовность страны к интеграции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Отчет "О хорошем правительстве за 2025 год", опубликованный Еврокомиссией, показывает, что Грузия опережает множество европейских стран по ряду направлений. Документ подготовлен "Институтом управления Чендлера" и основан на профильных исследованиях и данных ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирного экономического форума и других организаций.
"В 2022 году мы отказались от вовлечения в войну, и после этого начался абсолютно неслыханный шантаж. Сначала нам не предоставили статус кандидата без всякого обоснования. А после этого уже в который раз признали, что Грузия является передовой среди всех стран-кандидатов", – сказал Кобахидзе.
По его словам, европейские политики делают все, чтобы разжечь ненависть в Грузии.
"Нельзя, чтобы Евросоюз ассоциировался с такими явлениями, как ненависть. И вы видите, с чем сегодня ассоциируется европейская бюрократия", – отметил Кобахидзе.
По его словам, Грузия готова ответить на все вопросы Европы, но европейская бюрократия избегает этого.
"Вы видите, что европейская бюрократия до сих пор избегает такой здоровой дискуссии, основываясь на том, что правда не на их стороне, правда на нашей стороне. Мы приняли абсолютно здоровые законы, предприняли абсолютно здоровые шаги, мы твердо отстаиваем верховенство закона и демократию в нашей стране. В том числе, мы не позволяем никому извне менять власть, устраивать нам революции, вмешиваться в наши выборы", – заключил Кобахидзе.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия в посланном МИД Грузии письме потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России