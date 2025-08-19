https://sputnik-georgia.ru/20250819/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-19-avgusta-2025-294591183.html

Какой сегодня церковный праздник: 19 августа 2025

По православному церковному календарю 19 августа празднуют один из двенадцати главных праздников – Преображение Господне 19.08.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает об истории церковного праздника Преображение Господне.Преображение ГосподнеПо церковному календарю 19 августа православные отмечают один из двенадцати главных праздников – Преображение Господне.Церковный праздник установлен в память о Преображении Господа перед учениками на горе Фавор. Церковь в лице Иисуса Христа в этот день торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества.Согласно Евангелию, Иисус взошел для молитвы на Фавор вместе со своими учениками – Петром, Иоанном и Яковом. Апостолы заснули пока Спаситель молился, а когда проснулись, то увидели, что Он преобразился – лицо Иисуса просияло, а одежды стали ослепительно белыми.Возле Сына Божья ученики увидели пророков Ветхого Завета – Моисея и Илию, беседовавших с Иисусом о грядущих искупительных страданиях. Евангелисты далее повествуют, что беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте".Иисус рассказал ученикам, что он призван принести себя в жертву – умереть за грехи человеческие, но через три дня воскреснет, а затем вознесется на небо.Спустившись с горы, Христос предупредил апостолов, чтобы об увиденном они никому не рассказывали до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.Преображение Господне на Фаворе произошло, согласно Евангелию, за 40 дней до Пасхи, но чтобы оно не выпадало на дни Великого поста, православная церковь празднование перенесла на 19 августа. При этом Воздвижение Креста Господня празднуется всегда на 40 день после Преображения.Преображение Господне начали отмечать в Палестине с IV века после того, как мать Константина Великого, равноапостольная Елена, построила на горе Фавор Преображенскую церковь.К V веку относятся первые письменные свидетельства существования праздника на Востоке христианского мира, а к VIII веку он уже вошел в церковный канон.Общецерковным праздником Преображение Господне стало на Западе лишь в 1456 году при папе Каликсте III, хотя во Франции и в Испании его отмечали с VII века.Преображение Господне – это видимое явление на земле Царствия Божьего. На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Учителя, явление Его величия и славы.Материал подготовлен на основе открытых источников

2025

