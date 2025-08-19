https://sputnik-georgia.ru/20250819/kobakhidze-nadeemsya-chto-peregovory-zavershatsya-ustanovleniem-mira-na-ukraine-294610069.html

Кобахидзе: Надеемся, что переговоры завершатся установлением мира на Украине

Мир важен прежде всего для того, чтобы остановить множественные человеческие жертвы, заявил премьер 19.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузия надеется на завершение переговоров по Украине установлением мира в этой стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. Трамп назвал эту встречу "очень продуктивной". Уже 18 марта Трамп провел встречу с президентом Украины Зеленским в Вашингтоне. По его словам, все годы нахождения у власти "Грузинская мечта" была на стороне мира, в то время как внутренние и внешние оппоненты, наоборот, вели либо открытую, либо косвенную пропаганду войны. "Мы всегда стояли на стороне мира, и в конечном итоге было доказано, что наша позиция абсолютно безальтернативна", – заявил Кобахидзе. По словам главы правительства, мир важен прежде всего для того, чтобы остановить множественные человеческие жертвы. Итоги переговоров на Аляске В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

