https://sputnik-georgia.ru/20250819/kobakhidze-nadeemsya-chto-peregovory-zavershatsya-ustanovleniem-mira-na-ukraine-294610069.html
Кобахидзе: Надеемся, что переговоры завершатся установлением мира на Украине
Кобахидзе: Надеемся, что переговоры завершатся установлением мира на Украине
Sputnik Грузия
Мир важен прежде всего для того, чтобы остановить множественные человеческие жертвы, заявил премьер 19.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-19T22:43+0400
2025-08-19T22:43+0400
2025-08-19T22:43+0400
новости
грузия
в мире
политика
украина
сша
дональд трамп
ираклий кобахидзе
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594483_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e15d98371cf30492bf7a21cdcc684d41.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузия надеется на завершение переговоров по Украине установлением мира в этой стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. Трамп назвал эту встречу "очень продуктивной". Уже 18 марта Трамп провел встречу с президентом Украины Зеленским в Вашингтоне. По его словам, все годы нахождения у власти "Грузинская мечта" была на стороне мира, в то время как внутренние и внешние оппоненты, наоборот, вели либо открытую, либо косвенную пропаганду войны. "Мы всегда стояли на стороне мира, и в конечном итоге было доказано, что наша позиция абсолютно безальтернативна", – заявил Кобахидзе. По словам главы правительства, мир важен прежде всего для того, чтобы остановить множественные человеческие жертвы. Итоги переговоров на Аляске В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут. Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291594483_119:0:1258:854_1920x0_80_0_0_bbd7a7be10e2ba78248964e7ad06709c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, в мире, политика, украина, сша, дональд трамп, ираклий кобахидзе, владимир путин
новости, грузия, в мире, политика, украина, сша, дональд трамп, ираклий кобахидзе, владимир путин
Кобахидзе: Надеемся, что переговоры завершатся установлением мира на Украине
Мир важен прежде всего для того, чтобы остановить множественные человеческие жертвы, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Грузия надеется на завершение переговоров по Украине установлением мира в этой стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. Трамп назвал эту встречу "очень продуктивной". Уже 18 марта Трамп провел встречу с президентом Украины Зеленским в Вашингтоне.
"Я надеюсь, что эти переговоры наконец завершатся установлением мира на Украине и, следовательно, в нашем регионе", – заявил Кобахидзе.
По его словам, все годы нахождения у власти "Грузинская мечта" была на стороне мира, в то время как внутренние и внешние оппоненты, наоборот, вели либо открытую, либо косвенную пропаганду войны.
"Мы всегда стояли на стороне мира, и в конечном итоге было доказано, что наша позиция абсолютно безальтернативна", – заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, мир важен прежде всего для того, чтобы остановить множественные человеческие жертвы.
Итоги переговоров на Аляске
В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.