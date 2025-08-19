https://sputnik-georgia.ru/20250819/kogda-skorost-interneta-v-gruzii-raduet-i-ogorchaet-odnovremenno---video-294608510.html

Когда скорость интернета в Грузии радует и огорчает одновременно – видео

Когда скорость интернета в Грузии радует и огорчает одновременно – видео

Sputnik Грузия

Грузия известна как страна, где скорость мобильного интернета – одна из самых быстрых. Она составляет 147,21 Мбит/с. 19.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-19T18:21+0400

2025-08-19T18:21+0400

2025-08-19T19:40+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

интернет

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294608340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a2375c4555a86c6d3c22825b1fb3f93.jpg

По этому показателю страна занимает 21 место в мире, значительно опережая все соседние государства. При этом в Грузии самый медленный в регионе фиксированный интернет.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, интернет, грузия, видео