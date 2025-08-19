https://sputnik-georgia.ru/20250819/kogda-skorost-interneta-v-gruzii-raduet-i-ogorchaet-odnovremenno---video-294608510.html
Когда скорость интернета в Грузии радует и огорчает одновременно – видео
Когда скорость интернета в Грузии радует и огорчает одновременно – видео
Sputnik Грузия
Грузия известна как страна, где скорость мобильного интернета – одна из самых быстрых. Она составляет 147,21 Мбит/с. 19.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-19T18:21+0400
2025-08-19T18:21+0400
2025-08-19T19:40+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
интернет
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294608340_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6a2375c4555a86c6d3c22825b1fb3f93.jpg
По этому показателю страна занимает 21 место в мире, значительно опережая все соседние государства. При этом в Грузии самый медленный в регионе фиксированный интернет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294608340_261:0:1221:720_1920x0_80_0_0_743588c40b79a815f1e165dcaad505d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, интернет, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, интернет, грузия, видео
Когда скорость интернета в Грузии радует и огорчает одновременно – видео
18:21 19.08.2025 (обновлено: 19:40 19.08.2025)
Грузия известна как страна, где скорость мобильного интернета – одна из самых быстрых. Она составляет 147,21 Мбит/с.
По этому показателю страна занимает 21 место в мире, значительно опережая все соседние государства. При этом в Грузии самый медленный в регионе фиксированный интернет.