"Кубок Бахмаро-2025": первые лица Грузии отметили день Преображения Господня в Гурии

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе в праздник Преображения Господня посетили традиционные скачки "Кубок Бахмаро" в Гурии. В праздник Преображения Господня – Перисцвалеба, в Бахмаро (Чохатаурский район, Гурия) проходят сразу два мероприятия: традиционные скачки "Кубок Бахмаро-2025" и народный праздник "Бахмароба". В скачках принимают участие наездники из разных регионов Грузии. Традиция скачек в Бахмаро зародилась в 1930-х годах. По словам президента Грузии, в этот праздник как никогда нужно ценить независимость Грузии и мир, который царит в стране. Как отметил президент, сегодня у Грузии есть возможность объединения с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. По словам премьер-министра, неслучайно скачки проводятся непосредственно в Гурии, так как этот регион отличается своей особенной красотой. "Для меня всегда большая радость находиться здесь, в Гурии, в Бахмаро. Хочу поздравить вас с Преображением Господнем, с Бахмароба, это правда особенный праздник в особенном регионе", – сказал Кобахидзе. Также премьер пообещал, что власти сделают все для этого региона. По словам организаторов, проведение скачек и народного праздника направлено на развитие туризма и продвижение курорта Бахмаро. Вечером для гостей мероприятия состоится концерт и будет праздничный фейерверк. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

