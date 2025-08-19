Грузия
"Кубок Бахмаро-2025": первые лица Грузии отметили день Преображения Господня в Гурии
"Кубок Бахмаро-2025": первые лица Грузии отметили день Преображения Господня в Гурии
19.08.2025
2025-08-19T17:09+0400
2025-08-19T17:10+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294598916_0:176:2048:1328_1920x0_80_0_0_e58b067bd506d3d95eb92c6e2239e70c.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе в праздник Преображения Господня посетили традиционные скачки "Кубок Бахмаро" в Гурии. В праздник Преображения Господня – Перисцвалеба, в Бахмаро (Чохатаурский район, Гурия) проходят сразу два мероприятия: традиционные скачки "Кубок Бахмаро-2025" и народный праздник "Бахмароба". В скачках принимают участие наездники из разных регионов Грузии. Традиция скачек в Бахмаро зародилась в 1930-х годах. По словам президента Грузии, в этот праздник как никогда нужно ценить независимость Грузии и мир, который царит в стране. "Сегодня Грузия – независимая, свободная страна. Мы видим, что происходит в мире, какой хаос царит и чего стоит мир", – заявил Кавелашвили. Как отметил президент, сегодня у Грузии есть возможность объединения с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. "Главное – быть едиными, любить друг друга так, как любят друг друга здесь, в Гурии. Очень важно верить, верить в то, что у нас, грузин, всегда может быть сильная страна. Мы должны верить в одно: свобода невозможна без веры, нашей Родины, нашего языка, нашей идентичности, культуры", – отметил Кавелашвили. По словам премьер-министра, неслучайно скачки проводятся непосредственно в Гурии, так как этот регион отличается своей особенной красотой. "Для меня всегда большая радость находиться здесь, в Гурии, в Бахмаро. Хочу поздравить вас с Преображением Господнем, с Бахмароба, это правда особенный праздник в особенном регионе", – сказал Кобахидзе. Также премьер пообещал, что власти сделают все для этого региона. По словам организаторов, проведение скачек и народного праздника направлено на развитие туризма и продвижение курорта Бахмаро. Вечером для гостей мероприятия состоится концерт и будет праздничный фейерверк.
17:09 19.08.2025
Сегодня в Бахмаро проходят сразу два мероприятия – традиционные скачки "Кубок Бахмаро-2025" и народный праздник "Бахмароба"
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе в праздник Преображения Господня посетили традиционные скачки "Кубок Бахмаро" в Гурии.
В праздник Преображения Господня – Перисцвалеба, в Бахмаро (Чохатаурский район, Гурия) проходят сразу два мероприятия: традиционные скачки "Кубок Бахмаро-2025" и народный праздник "Бахмароба". В скачках принимают участие наездники из разных регионов Грузии. Традиция скачек в Бахмаро зародилась в 1930-х годах.
По словам президента Грузии, в этот праздник как никогда нужно ценить независимость Грузии и мир, который царит в стране.

"Сегодня Грузия – независимая, свободная страна. Мы видим, что происходит в мире, какой хаос царит и чего стоит мир", – заявил Кавелашвили.

Как отметил президент, сегодня у Грузии есть возможность объединения с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами.

"Главное – быть едиными, любить друг друга так, как любят друг друга здесь, в Гурии. Очень важно верить, верить в то, что у нас, грузин, всегда может быть сильная страна. Мы должны верить в одно: свобода невозможна без веры, нашей Родины, нашего языка, нашей идентичности, культуры", – отметил Кавелашвили.

По словам премьер-министра, неслучайно скачки проводятся непосредственно в Гурии, так как этот регион отличается своей особенной красотой.
"Для меня всегда большая радость находиться здесь, в Гурии, в Бахмаро. Хочу поздравить вас с Преображением Господнем, с Бахмароба, это правда особенный праздник в особенном регионе", – сказал Кобахидзе.
Также премьер пообещал, что власти сделают все для этого региона.
По словам организаторов, проведение скачек и народного праздника направлено на развитие туризма и продвижение курорта Бахмаро. Вечером для гостей мероприятия состоится концерт и будет праздничный фейерверк.
0