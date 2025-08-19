"Кубок Бахмаро-2025": первые лица Грузии отметили день Преображения Господня в Гурии
17:09 19.08.2025 (обновлено: 17:10 19.08.2025)
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Президент Грузии Михаил Кавелашвили на празднике Преображения Господня в Гурии
Сегодня в Бахмаро проходят сразу два мероприятия – традиционные скачки "Кубок Бахмаро-2025" и народный праздник "Бахмароба"
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе в праздник Преображения Господня посетили традиционные скачки "Кубок Бахмаро" в Гурии.
В праздник Преображения Господня – Перисцвалеба, в Бахмаро (Чохатаурский район, Гурия) проходят сразу два мероприятия: традиционные скачки "Кубок Бахмаро-2025" и народный праздник "Бахмароба". В скачках принимают участие наездники из разных регионов Грузии. Традиция скачек в Бахмаро зародилась в 1930-х годах.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили на празднике Преображения Господня в Гурии
По словам президента Грузии, в этот праздник как никогда нужно ценить независимость Грузии и мир, который царит в стране.
"Сегодня Грузия – независимая, свободная страна. Мы видим, что происходит в мире, какой хаос царит и чего стоит мир", – заявил Кавелашвили.
Как отметил президент, сегодня у Грузии есть возможность объединения с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами.
"Главное – быть едиными, любить друг друга так, как любят друг друга здесь, в Гурии. Очень важно верить, верить в то, что у нас, грузин, всегда может быть сильная страна. Мы должны верить в одно: свобода невозможна без веры, нашей Родины, нашего языка, нашей идентичности, культуры", – отметил Кавелашвили.
По словам премьер-министра, неслучайно скачки проводятся непосредственно в Гурии, так как этот регион отличается своей особенной красотой.
"Для меня всегда большая радость находиться здесь, в Гурии, в Бахмаро. Хочу поздравить вас с Преображением Господнем, с Бахмароба, это правда особенный праздник в особенном регионе", – сказал Кобахидзе.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили на празднике Преображения Господня в Гурии
Также премьер пообещал, что власти сделают все для этого региона.
По словам организаторов, проведение скачек и народного праздника направлено на развитие туризма и продвижение курорта Бахмаро. Вечером для гостей мероприятия состоится концерт и будет праздничный фейерверк.