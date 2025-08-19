Политолог: Нейтралитет Грузии – это ее стратегическая сила
Грузию действительно хотели втянуть в конфликт с Россией, но, благодаря верности интересам страны, власти смогли выстоять перед натиском и сохранить мир, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Руслан Сафаров.
Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Сафаров считает, что встреча Путина и Трампа на Аляске стала важным, переломным моментом в мировой дипломатии. По его словам, этот шаг подтвердил: при политической воле конфликт на Украине можно было предотвратить еще на этапе работы "нормандской четверки".
Что касается Грузии, Сафаров отмечает: страна оказалась под сильным давлением Запада, который пытался втянуть ее в конфликт с Россией. Однако руководство избрало курс на нейтралитет, что позволило Тбилиси сохранить статус стратегического хаба между Севером и Югом, Востоком и Западом.
Политолог подчеркивает, что Запад продолжит оказывать давление на Грузию, используя в том числе вмешательство в выборы местного самоуправления. Он не исключает новых попыток дестабилизации, поэтому, по его мнению, власти должны ясно объяснять обществу возможные риски. Главный принцип, на котором должна строиться внешняя политика страны, – это "прогрузинский" подход, а не ориентация исключительно на Европу или Россию.
По словам Сафарова, будущее региона во многом зависит от формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Если удастся выстроить устойчивые договоренности, давление на Грузию может снизиться. Однако ближайшие 10-15 лет, по оценке эксперта, будут крайне напряженными, и главная задача Тбилиси – избежать исторических ошибок.
