В Грузии расширили программу поддержки местного бизнеса

В универсальной промышленной части изменения войдут в силу с 1 сентября текущего года 19.08.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Госпрограмма поддержки предпринимателей Грузии расширяется, говорится в сообщении Агентства "Производи в Грузии". Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. Со дня существования программы, индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, всего воспользовались свыше 1,4 тысячи бизнесменов. По информации Агентства, в универсальной промышленной части изменения войдут в силу с 1 сентября текущего года. Они коснулись софинансирования процентов по кредитам и лизингу, которое увеличилось на 2 процентных пункта. Также внесены изменения в Государственную программу поддержки малого предпринимательства. В программу добавляются новые виды экономической деятельности, в том числе производство продуктов питания, несколько категорий специализированных строительных работ, выращивание других однолетних культур. Изменения уже вошли в силу. Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, касающиеся более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

