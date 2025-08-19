https://sputnik-georgia.ru/20250819/v-gruzii-utochnili-obem-inostrannykh-investitsiy-za-2024-god-294592131.html

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2024 год

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2024 год

19.08.2025

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2024 году, по уточненным данным, сократился на 18,6% по сравнению с уточненными данными 2023 года и составил 1,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений названо уточнение показателя реинвестиций и объема кредита несколькими предприятиями. По предварительным данным, обнародованным в марте 2025 года, инвестиции в Грузию в 2024 году поступили на 235,5 миллиона меньше и составили 1,3 миллиарда долларов. Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 521,8 миллиона долларов, на 58% меньше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 15,4% и составили 1,3 миллиарда долларов. Инвестиции также поступили из Турции, Азербайджана, России, США, Японии, Германии, Израиля и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2024 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами. Инвестиции также вкладывали в торговлю, транспорт, энергетику, в сферы информации и коммуникации, а также гостиниц и ресторанов и т.д. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил 2 миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по уточненным данным, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

