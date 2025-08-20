Грузия
Ночной путешественник и потерянный шарик: победители конкурса iPhone Photography Awards
Ночной путешественник и потерянный шарик: победители конкурса iPhone Photography Awards
Sputnik Грузия
Для создания красивого кадра не нужна профессиональная камера и дорогие объективы. Даже обычный телефон способен на чудеса 20.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-20T16:55+0400
2025-08-20T17:08+0400
Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2025 получили тысячи работ от любителей и профессионалов из 140 стран. Лучшими стали те, кто смог передать завораживающую красоту момента и при этом рассказать целую историю. Некоторые снимки сделаны на смартфоны, выпущенные семь лет назад, но по качеству они не уступают современным моделям.
2025
Ночной путешественник и потерянный шарик: победители конкурса iPhone Photography Awards

16:55 20.08.2025 (обновлено: 17:08 20.08.2025)
Для создания красивого кадра не нужна профессиональная камера и дорогие объективы. Даже обычный телефон способен на чудеса
Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2025 получили тысячи работ от любителей и профессионалов из 140 стран.
Лучшими стали те, кто смог передать завораживающую красоту момента и при этом рассказать целую историю.
Некоторые снимки сделаны на смартфоны, выпущенные семь лет назад, но по качеству они не уступают современным моделям.
© photo : Jarod Peraza/IPPAWARDS 2025

Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (ночной путешественник – исп.) стал Джерод Пераза из США.

Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (ночной путешественник – исп.) стал Джерод Пераза из США. - Sputnik Грузия
1/20
© photo : Jarod Peraza/IPPAWARDS 2025

Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (ночной путешественник – исп.) стал Джерод Пераза из США.

© photo : Carol Addassi/IPPAWARDS 2025

Снимок "Проход" американского фотографа Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года".

Снимок &quot;Проход&quot; американского фотографа Кэрол Аддаси, победивший в категории &quot;Фотограф года&quot;. - Sputnik Грузия
2/20
© photo : Carol Addassi/IPPAWARDS 2025

Снимок "Проход" американского фотографа Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года".

© photo : Thiago Bernardes de Souza/IPPAWARDS 2025

Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (мотоциклетные собаки – португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза.

Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (мотоциклетные собаки – португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза. - Sputnik Грузия
3/20
© photo : Thiago Bernardes de Souza/IPPAWARDS 2025

Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (мотоциклетные собаки – португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза.

© photo : Martha Nance/IPPAWARDS 2025

Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман".

Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией &quot;Туманное утро на реке Корротоман&quot;. - Sputnik Грузия
4/20
© photo : Martha Nance/IPPAWARDS 2025

Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман".

© photo : Anne Ziolo/IPPAWARDS 2025

В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции

В номинации &quot;Образ жизни&quot; фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции - Sputnik Грузия
5/20
© photo : Anne Ziolo/IPPAWARDS 2025

В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции

© photo : Milena Konstantinova/IPPAWARDS 2025

Третье место в разделе фотосерий – у Милены Константиновой из России за серию снимков "Сны об охоте"

Третье место в разделе фотосерий – у Милены Константиновой из России за серию снимков &quot;Сны об охоте&quot; - Sputnik Грузия
6/20
© photo : Milena Konstantinova/IPPAWARDS 2025

Третье место в разделе фотосерий – у Милены Константиновой из России за серию снимков "Сны об охоте"

© photo : Monica Tam/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи".

Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории &quot;Городские пейзажи&quot;. - Sputnik Грузия
7/20
© photo : Monica Tam/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи".

© photo : Jophel Ybiosa/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети".

Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории &quot;Дети&quot;. - Sputnik Грузия
8/20
© photo : Jophel Ybiosa/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети".

© photo : Sunny Hsiao-Mei Cheng/IPPAWARDS 2025

В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность".

В разделе &quot;Абстрактных снимков&quot; первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок &quot;Лиминальность&quot;. - Sputnik Грузия
9/20
© photo : Sunny Hsiao-Mei Cheng/IPPAWARDS 2025

В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность".

© photo : Jayne Parker/IPPAWARDS 2025

Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные".

Снимок &quot;Близкая встреча&quot; фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории &quot;Животные&quot;. - Sputnik Грузия
10/20
© photo : Jayne Parker/IPPAWARDS 2025

Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные".

© photo : Maria Kolesnikova/IPPAWARDS 2025

Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи".

Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории &quot;Городские пейзажи&quot;. - Sputnik Грузия
11/20
© photo : Maria Kolesnikova/IPPAWARDS 2025

Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи".

© photo : Jens Petersen/IPPAWARDS 2025

Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок &quot;Любекские амазонки&quot; фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
12/20
© photo : Jens Petersen/IPPAWARDS 2025

Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Mark Sarmiento/IPPAWARDS 2025

Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок &quot;Зимний бамбук&quot; фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
13/20
© photo : Mark Sarmiento/IPPAWARDS 2025

Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Leo Huang/IPPAWARDS 2025

Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок &quot;Кто потерял воздушный шарик в виде слона?&quot; фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
14/20
© photo : Leo Huang/IPPAWARDS 2025

Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : 张 - 小俊/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
15/20
© photo : 张 - 小俊/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Rohan Aajeev/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
16/20
© photo : Rohan Aajeev/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Adrian Beasley/IPPAWARDS 2025

Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок &quot;Вечный Тайн Бридж&quot; фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
17/20
© photo : Adrian Beasley/IPPAWARDS 2025

Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Aleksandra Debiczak/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
18/20
© photo : Aleksandra Debiczak/IPPAWARDS 2025

Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Dominic Dähncke/IPPAWARDS 2025

Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025.

Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025. - Sputnik Грузия
19/20
© photo : Dominic Dähncke/IPPAWARDS 2025

Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025.

© photo : Karolina Zielony/IPPAWARDS 2025

Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"

Победителем конкурса в категории &quot;Люди&quot; стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком &quot;Яркие цвета района&quot; - Sputnik Грузия
20/20
© photo : Karolina Zielony/IPPAWARDS 2025

Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"

