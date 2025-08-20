https://sputnik-georgia.ru/20250820/294602287.html

Ночной путешественник и потерянный шарик: победители конкурса iPhone Photography Awards

Ночной путешественник и потерянный шарик: победители конкурса iPhone Photography Awards

Sputnik Грузия

Для создания красивого кадра не нужна профессиональная камера и дорогие объективы. Даже обычный телефон способен на чудеса 20.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-20T16:55+0400

2025-08-20T16:55+0400

2025-08-20T17:08+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

сша

великобритания

франция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/13/294602469_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_1bdd0bd7257f24cf04aa91b1139aa093.jpg

Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2025 получили тысячи работ от любителей и профессионалов из 140 стран. Лучшими стали те, кто смог передать завораживающую красоту момента и при этом рассказать целую историю. Некоторые снимки сделаны на смартфоны, выпущенные семь лет назад, но по качеству они не уступают современным моделям.

сша

великобритания

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, сша, великобритания, франция