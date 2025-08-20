Ночной путешественник и потерянный шарик: победители конкурса iPhone Photography Awards
Обладателем главного приза конкурса IPPAWARDS 2025 за свой снимок Viajero Nocturno (ночной путешественник – исп.) стал Джерод Пераза из США.
Снимок "Проход" американского фотографа Кэрол Аддаси, победивший в категории "Фотограф года".
Второе место в этой категории получил снимок Moto Cães (мотоциклетные собаки – португ.) бразильского фотографа Тиаго Бернардес де Соуза.
Третье место завоевала Марта Нэнс из США с живописной фотографией "Туманное утро на реке Корротоман".
В номинации "Образ жизни" фаворитом стал снимок фотографа Энн Зиоло из Франции
Третье место в разделе фотосерий – у Милены Константиновой из России за серию снимков "Сны об охоте"
Снимок фотографа из Гонконга Моники Тэм (Monica Tam), высоко оцененный в категории "Городские пейзажи".
Снимок фотографа из Филиппин Йофел Ибиоса (Jophel Ybiosa), высоко оцененный в категории "Дети".
В разделе "Абстрактных снимков" первое место получила Санни Сяо-Мэй Ченг за снимок "Лиминальность".
Снимок "Близкая встреча" фотографа Джейн Паркер из Новой Зеландии, победивший в категории "Животные".
Российского фотографа Марию Колесникову также высоко оценили в категории "Городские пейзажи".
Снимок "Любекские амазонки" фотографа из Германии Йенса Петерсена, победивший в категории Landscape конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимок "Зимний бамбук" фотографа из Австралии Марка Сармиенто, победивший в категории Nature конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимок "Кто потерял воздушный шарик в виде слона?" фотографа из Тайваня Лео Хуана, победивший в категории Lifestyle конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимок фотографа из Китая Чжан Сяоцзюнь, высоко оцененный в категории Portrait конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимок фотографа из Эмиратов Рохана Аажеев, высоко оцененный в категории People конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимок "Вечный Тайн Бридж" фотографа из Великобритании Адриана Бисли, победивший в категории Cityscape конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимок фотографа из Великобритании Aleksandra Debiczak, победивший в категории Architecture конкурса IPPAWARDS 2025.
Снимки из серии Puzzle фотографа из Испании Dominic Dähncke, победивший в категории Series конкурса IPPAWARDS 2025.
Победителем конкурса в категории "Люди" стала фотограф из Великобритании Каролина Зелены (Karolina Zielony) со своим снимком "Яркие цвета района"
