Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны десятки человек
Задержания были проведены в Тбилиси и регионах страны. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Тридцать семь человек были задержаны за последние три дня МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении большого количества огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе. Задержания провели в Тбилиси и регионах страны. На основании постановления судьи были проведены обыски в жилых домах, подсобных помещениях и транспортных средствах задержанных. В результате изъяты десятки единиц различных видов огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование ведется по статье: "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы. В Грузии запрещено ношение огнестрельного оружия гражданским лицам, на хранение и приобретение требуется специальное разрешение от МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
