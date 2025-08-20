https://sputnik-georgia.ru/20250820/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhany-desyatki-chelovek-294595580.html

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны десятки человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны десятки человек

Задержания были проведены в Тбилиси и регионах страны. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы 20.08.2025

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Тридцать семь человек были задержаны за последние три дня МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении большого количества огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщил директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе. Задержания провели в Тбилиси и регионах страны. На основании постановления судьи были проведены обыски в жилых домах, подсобных помещениях и транспортных средствах задержанных. В результате изъяты десятки единиц различных видов огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование ведется по статье: "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы. В Грузии запрещено ношение огнестрельного оружия гражданским лицам, на хранение и приобретение требуется специальное разрешение от МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

