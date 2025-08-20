https://sputnik-georgia.ru/20250820/ekspert-ekonomika-i-turizm-operezhayut-diplomatiyu-294614500.html

Эксперт: Экономика и туризм опережают дипломатию

Торгово-экономические связи между Россией и Грузией остаются важным фундаментом для развития отношений, несмотря на разные политические взгляды, считает... 20.08.2025, Sputnik Грузия

Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.При этом он отметил, что экономическое взаимодействие и туризм формируют позитивный фон, опережая политический диалог.Касаясь сложных вопросов, эксперт напомнил о конфликте 2008 года и о вопросе Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что именно эти темы остаются ключевым барьером для полноценного восстановления дипломатических отношений.По мнению Сафарова, политический диалог между Москвой и Тбилиси должен начаться хотя бы на закрытом уровне, поскольку "первый шаг" всегда необходим, даже если переговоры будут сложными и продолжительными.В завершение эксперт отметил особую роль народной дипломатии: туристы и бизнес уже демонстрируют примеры сближения, а грузинское общество проявляет доброжелательность к россиянам. Это, по его словам, создает основу для того, чтобы политики тоже начали движение навстречу друг другу.

