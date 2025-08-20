https://sputnik-georgia.ru/20250820/evrobyurokraty-v-absurde--kommentariy-premera-gruzii-k-deklaratsii-pase-294615023.html
"Евробюрократы в абсурде" – комментарий премьера Грузии к декларации ПАСЕ
"Евробюрократы в абсурде" – комментарий премьера Грузии к декларации ПАСЕ
Руководство правящей партии Грузии не придает ПАСЕ особого значения, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству со структурами ЕС 20.08.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Европейские бюрократы пребывают в полном абсурде, так как требуют приостановить работу грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, что и так уже сделано грузинской стороной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Группа из 51 депутата ПАСЕ заявила о намерении оспорить полномочия грузинской делегации и начать процесс исключения Грузии из Совета Европы, если страна не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса. В заявлении указано, что грузинская делегация в одностороннем порядке отозвала свое участие в работе Ассамблеи. Авторы заявления считают, что этот путь репрессий и самоизоляции нарушает обязательства Грузии как члена СЕ и бросает вызов авторитету Ассамблеи. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условий, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее, отозвав свою делегацию из ПАСЕ. Как отмечено в декларации, вместо выполнения условий резолюции ситуация в Грузии резко ухудшилась: арестованы ведущие оппозиционные лидеры, а гражданские активисты и журналисты подвергаются политически мотивированным преследованиям. По мнению авторов декларации, речь уже не идет о серии отдельных инцидентов – это целенаправленная кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы выражения мнений и подавлению гражданского общества. "Ассамблея обязана отстаивать свои правила и резолюции. Игнорирование авторитарного отката в государстве-члене подрывает саму основу этой организации", – говорится в декларации. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Требование ПАСЕ о проведении досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи, отмечают в партии. Позже, 10 апреля, ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Руководство правящей партии Грузии не придает ПАСЕ особого значения, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству со структурами ЕС
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Европейские бюрократы пребывают в полном абсурде, так как требуют приостановить работу грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, что и так уже сделано грузинской стороной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Группа из 51 депутата ПАСЕ заявила о намерении оспорить полномочия грузинской делегации и начать процесс исключения Грузии из Совета Европы, если страна не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса. В заявлении указано, что грузинская делегация в одностороннем порядке отозвала свое участие в работе Ассамблеи. Авторы заявления считают, что этот путь репрессий и самоизоляции нарушает обязательства Грузии как члена СЕ и бросает вызов авторитету Ассамблеи.
"Мы и так по собственному решению приостановили свое участие в деятельности ПАСЕ. В таких условиях вы сами видите, насколько в тяжелом положении находится европейская бюрократия. Они требуют приостановить статус, который мы сами же своими руками уже приостановили. К сожалению, европейская бюрократия – в полном абсурде, и в абсурде – соответствующие европейские политики", – заявил Кобахидзе.
ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условий, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее, отозвав свою делегацию из ПАСЕ.
Как отмечено в декларации, вместо выполнения условий резолюции ситуация в Грузии резко ухудшилась: арестованы ведущие оппозиционные лидеры, а гражданские активисты и журналисты подвергаются политически мотивированным преследованиям.
По мнению авторов декларации, речь уже не идет о серии отдельных инцидентов – это целенаправленная кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы выражения мнений и подавлению гражданского общества.
"Ассамблея обязана отстаивать свои правила и резолюции. Игнорирование авторитарного отката в государстве-члене подрывает саму основу этой организации", – говорится в декларации.
Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству.
В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Требование ПАСЕ о проведении досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи, отмечают в партии.
Позже, 10 апреля, ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии.