https://sputnik-georgia.ru/20250820/evrobyurokraty-v-absurde--kommentariy-premera-gruzii-k-deklaratsii-pase-294615023.html

"Евробюрократы в абсурде" – комментарий премьера Грузии к декларации ПАСЕ

"Евробюрократы в абсурде" – комментарий премьера Грузии к декларации ПАСЕ

Sputnik Грузия

Руководство правящей партии Грузии не придает ПАСЕ особого значения, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству со структурами ЕС 20.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-20T13:53+0400

2025-08-20T13:53+0400

2025-08-20T13:53+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

пасе

совет европы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0a/265117319_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_9ac2dffead6cafa5d716dbb97b5a01e3.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Европейские бюрократы пребывают в полном абсурде, так как требуют приостановить работу грузинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, что и так уже сделано грузинской стороной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Группа из 51 депутата ПАСЕ заявила о намерении оспорить полномочия грузинской делегации и начать процесс исключения Грузии из Совета Европы, если страна не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса. В заявлении указано, что грузинская делегация в одностороннем порядке отозвала свое участие в работе Ассамблеи. Авторы заявления считают, что этот путь репрессий и самоизоляции нарушает обязательства Грузии как члена СЕ и бросает вызов авторитету Ассамблеи. ПАСЕ 29 января проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении, в случае если власти Грузии не выполнят условий, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ грузинская делегация отказалась от работы в Ассамблее, отозвав свою делегацию из ПАСЕ. Как отмечено в декларации, вместо выполнения условий резолюции ситуация в Грузии резко ухудшилась: арестованы ведущие оппозиционные лидеры, а гражданские активисты и журналисты подвергаются политически мотивированным преследованиям. По мнению авторов декларации, речь уже не идет о серии отдельных инцидентов – это целенаправленная кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы выражения мнений и подавлению гражданского общества. "Ассамблея обязана отстаивать свои правила и резолюции. Игнорирование авторитарного отката в государстве-члене подрывает саму основу этой организации", – говорится в декларации. Как ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, ПАСЕ не играет особой роли, но Грузия остается членом Совета Европы и готова к сотрудничеству. В "Грузинской мечте" заявляют, что оговорки, сделанные Советом Европы грузинской стороне, абсурдны, безосновательны и несправедливы. Требование ПАСЕ о проведении досрочных выборов для правящей команды категорически неприемлемо и выходит за рамки компетенции Ассамблеи, отмечают в партии. Позже, 10 апреля, ПАСЕ приняла критическую резолюцию по Грузии, в которой осудила отказ грузинской делегации участвовать в работе ПАСЕ и отметила ухудшение ситуации в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, пасе, совет европы