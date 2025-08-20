https://sputnik-georgia.ru/20250820/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-20-avgusta-2025-294610449.html

Какой сегодня церковный праздник: 20 августа 2025

Какой сегодня церковный праздник: 20 августа 2025

По православному церковному календарю 20 августа отмечают день памяти святых Дометия, Марина, Астерия, Ора, Потамии и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Дометий ПерсианинПо церковному календарю 20 августа поминают преподобного Дометия, жившего в IV веке.Перс по рождению, в молодые годы он был обращен христианином Уаром. Покинув Персию, он принял крещение и постриг в одном из монастырей в пограничном городе Низибии (Месопотамия).Затем он удалился в обитель святых Сергия и Вакха, расположенную в городе Феодосиополе, под руководство архимандрита Нурвела. Архимандрит был суровым аскетом. В его житии сказано, что в течение 60 лет он не ел вареной пищи, не ложился спать, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл. Дометий в этом монастыре был посвящен в сан диакона.Когда архимандрит решил поставить Дометия во пресвитера, тот, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, где долгие годы жил под открытым небом в зной и холод. Впоследствии преподобный стал жить в пещере вместе с двумя учениками.Постепенно молва о нем распространилась. К нему стали приходить жители окрестных сел за исцелением и помощью. Многих язычников он обратил к истинной вере. Однажды по местности, где подвизался святой с учениками, проезжал Юлиан Отступник (361-363), направляясь в поход на персов.По приказу императора воины забросали камнями святого, молящегося вместе с учениками у пещеры. Произошло это в 363 году.МаринПо церковному календарю 20 августа поминают мученика Марина, пострадавшего за веру.Вдохновленный пламенной любовью к Спасителю, он на одном из языческих праздников при всех исповедал себя христианином, разрушив жертвенник в капище и растоптав жертвы ногами.После жестоких пыток его обезглавили. Произошло это в 260-мАстерийПо церковному календарю 20 августа поминают мученика Астерия, жившего при царствовании язычников Валериана (253-259) и сына его Галлиена (260-268).Во время гонения христиан Астерий, будучи римским сенатором, твердо держался христианской веры. Однажды он пришел в палестинский город Кесарию, где как обычно совершался праздник с принесением жертвы языческим богам. Бес, живший в идоле, делал жертву невидимой, что считалось великим чудом.Святой Астерий изгнал беса молитвой, жертва перестала быть невидимой, и язычники прекратили отмечать торжество. Присутствовал сенатор и при страданиях мученика Марина. После казни он снял с себя сенаторскую одежду и завернул в нее голову и тело мученика. На своих плечах он донес останки мученика до могилы и предал земле. За это Астерий был осужден на ту же смерть и его обезглавили в 260 году.Ор ФиваидскийПо церковному календарю 20 августа поминают преподобного Ора Фиваидского, жившего в IV веке.Ор в молодости, удалившись в Фиваидскую пустыню, много лет провел в совершенном уединении, ведя суровую жизнь отшельника. Дожив до старости, преподобный удостоился явления Ангела, возвестившего, что Господь вверяет ему многих людей для спасения, которые будут искать его руководства.С тех пор преподобный стал принимать всех приходящих за советом и помощью. Постепенно около него образовался многочисленный монастырь, в котором старец был духовным руководителем. Господь даровал Ору дар чтения Божественного Писания, хотя он с детства грамоте обучен не был.Преподобный входил на трапезу для вкушения пищи только после причащения Святых Тайн. Ему были открыты все мысли и действия его учеников, поэтому солгать ему никто не смел. Прожив до глубокой старости, святой основал несколько обителей, собрав в них до одной тысячи монашествующих. Дожив до 90 лет, он скончался примерно в 390 году.Преподобномученица ПотамияПо церковному календарю 20 августа поминают преподобномученицу Потамию чудотворицу, пострадавшую за веру. Ее усекли мечом. В месяцесловах иногда ее ошибочно именуют преподобным Потамием чудотворцем.ИмениныПо церковному календарю 20 августа именины отмечают Алексей, Александр, Антон, Афанасий, Василий, Иван, Дмитрий, Михаил, Митрофан, Наркисс, Никанор, Петр и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников

религия, справки, календарь религиозных праздников