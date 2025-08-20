Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250820/na-skolko-vyrosla-vneshnyaya-torgovlya-gruzii--novye-dannye-294607328.html
На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2024 года 20.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-20T09:01+0400
2025-08-20T09:01+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676435_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_3554d164f84798a4290025f615353ffd.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 14,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,3 миллиарда долларов, что на 10,8% больше данных за январь-июль 2024 года. Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,5 миллиарда долларов, что на 11,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-июле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 73,1%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 30,6%, легковых авто – на 24%, необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 17,3%, лекарств – на 12,5%, а также азотных удобрений на 11,6%. В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,7%, натуральных виноградных вин – на 16,6%, а также спиртных напитков – на 8,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 244 469,0%, легковых авто – на 9,5%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 8,3%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 53,8%, грузовых авто – на 17,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 5,6%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 1,7 миллиарда долларов, что составляет 12,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0a/249676435_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_987fa08eb72df1100e26cda7f48a61f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

09:01 20.08.2025
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской порт - торговые суда на разгрузке
Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 14,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,3 миллиарда долларов, что на 10,8% больше данных за январь-июль 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

3 845,1

9,0

Импорт

10 310,7

10,8

Всего

14 155,8

10,3

Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,5 миллиарда долларов, что на 11,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-июле 2025 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 478,9

24,0

Медные руды и концентраты

202,9

73,1

Спиртные напитки

148,1

-8,7

Вино

145,4

-16,6

Ферросплавы

107,4

-46,7

В январе-июле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 73,1%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 30,6%, легковых авто – на 24%, необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 17,3%, лекарств – на 12,5%, а также азотных удобрений на 11,6%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,7%, натуральных виноградных вин – на 16,6%, а также спиртных напитков – на 8,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-июле 2025 года

Товары

млн долларов

Рост/Падение

%

Легковые автомобили

2 058,3

9,5

Нефтепродукты

727,6

-5,6

Картины

481,3

244 469,0

Лекарства

398,7

7,7

Газ

258,0

8,3

За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 244 469,0%, легковых авто – на 9,5%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 8,3%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 53,8%, грузовых авто – на 17,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 5,6%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 1,7 миллиарда долларов, что составляет 12,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2025 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 752,4

-3,2

США

1 600,1

33,6

Россия

1 499,5

5,0

Китай

1 245,9

17,9

Кыргызстан

818,3

38,5

В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0