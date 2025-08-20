На сколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 14,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,3 миллиарда долларов, что на 10,8% больше данных за январь-июль 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
3 845,1
9,0
Импорт
10 310,7
10,8
Всего
14 155,8
10,3
Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, что на 9% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,5 миллиарда долларов, что на 11,8% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-июле 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 478,9
24,0
Медные руды и концентраты
202,9
73,1
Спиртные напитки
148,1
-8,7
Вино
145,4
-16,6
Ферросплавы
107,4
-46,7
В январе-июле 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 73,1%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 30,6%, легковых авто – на 24%, необработанного, или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 17,3%, лекарств – на 12,5%, а также азотных удобрений на 11,6%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 46,7%, натуральных виноградных вин – на 16,6%, а также спиртных напитков – на 8,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-июле 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Легковые автомобили
2 058,3
9,5
Нефтепродукты
727,6
-5,6
Картины
481,3
244 469,0
Лекарства
398,7
7,7
Газ
258,0
8,3
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 244 469,0%, легковых авто – на 9,5%, нефтяных газов и других газообразных углеводородов – на 8,3%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 53,8%, грузовых авто – на 17,8%, а также нефти и нефтепродуктов – на 5,6%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами достиг 1,7 миллиарда долларов, что составляет 12,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2025 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 752,4
-3,2
США
1 600,1
33,6
Россия
1 499,5
5,0
Китай
1 245,9
17,9
Кыргызстан
818,3
38,5
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.