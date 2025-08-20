"От мира до войны всего один миг" – глава парламента Грузии ответил посольству ЕС

https://sputnik-georgia.ru/20250820/ot-mira-do-voyny-vsego-odin-mig--glava-parlamenta-gruzii-otvetil-posolstvu-es-294614298.html

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Членство Грузии в Европейском союзе должно вести к безопасному будущему, однако сам Евросоюз как проект мира обязан проявлять ответственность, ведь от мира до войны – всего один шаг, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Так он отреагировал на заявление представительства Евросоюза в Грузии, опубликованное 19 августа. В нем отмечалось, что ЕС был создан ради мира, а путь Грузии к членству является дорогой к более безопасному и защищенному будущему. Он подчеркнул, что цель членства Грузии в ЕС – обеспечить более безопасное будущее, однако путь к этому требует осторожности. "Знание координат безопасной гавани ничего не значит, если по дороге к ней корабль и пассажиры попадут в шторм. Предусмотрительность, а не поспешность, провела грузинский народ через тысячелетия", – отметил он. Главная забота властей Грузии в сегодняшнем обезумевшем мире состоит в том, чтобы движение к ЕС не привело к таким физическим или духовным потерям, что, войдя в ЕС, уже нечего будет защищать, отметил Папуашвили. Он также заявил, что пропагандистская кампания, вновь и вновь инициируемая представительством ЕС, лишь подтверждает, что они не понимают или не хотят понять, в чем заключается главная забота грузинского народа и что значит для грузинского государства и народа оказаться втянутыми в шторм. "Казалось бы, как просто это сказать и как трудно выполнить, потому что для этого недостаточно пропагандистски разрисованной европейскости, а нужна истинная европейскость, то есть благоразумие, справедливость, твердость и сдержанность. Именно такими качествами обладали отцы-основатели ЕС 75 лет назад", – отметил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

