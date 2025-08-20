https://sputnik-georgia.ru/20250820/ot-mira-do-voyny-vsego-odin-mig--glava-parlamenta-gruzii-otvetil-posolstvu-es-294614298.html
"От мира до войны всего один миг" – глава парламента Грузии ответил посольству ЕС
"От мира до войны всего один миг" – глава парламента Грузии ответил посольству ЕС
Sputnik Грузия
Главная забота властей Грузии в сегодняшнем обезумевшем мире состоит в том, чтобы движение к ЕС не привело к таким физическим или духовным потерям, что, войдя... 20.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-20T12:52+0400
2025-08-20T12:52+0400
2025-08-20T12:52+0400
новости
политика
грузия
брюссель
европа
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_212:416:1900:1365_1920x0_80_0_0_b85d477f5161deba0cae6494ef50cb76.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Членство Грузии в Европейском союзе должно вести к безопасному будущему, однако сам Евросоюз как проект мира обязан проявлять ответственность, ведь от мира до войны – всего один шаг, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Так он отреагировал на заявление представительства Евросоюза в Грузии, опубликованное 19 августа. В нем отмечалось, что ЕС был создан ради мира, а путь Грузии к членству является дорогой к более безопасному и защищенному будущему. Он подчеркнул, что цель членства Грузии в ЕС – обеспечить более безопасное будущее, однако путь к этому требует осторожности. "Знание координат безопасной гавани ничего не значит, если по дороге к ней корабль и пассажиры попадут в шторм. Предусмотрительность, а не поспешность, провела грузинский народ через тысячелетия", – отметил он. Главная забота властей Грузии в сегодняшнем обезумевшем мире состоит в том, чтобы движение к ЕС не привело к таким физическим или духовным потерям, что, войдя в ЕС, уже нечего будет защищать, отметил Папуашвили. Он также заявил, что пропагандистская кампания, вновь и вновь инициируемая представительством ЕС, лишь подтверждает, что они не понимают или не хотят понять, в чем заключается главная забота грузинского народа и что значит для грузинского государства и народа оказаться втянутыми в шторм. "Казалось бы, как просто это сказать и как трудно выполнить, потому что для этого недостаточно пропагандистски разрисованной европейскости, а нужна истинная европейскость, то есть благоразумие, справедливость, твердость и сдержанность. Именно такими качествами обладали отцы-основатели ЕС 75 лет назад", – отметил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
брюссель
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179677_433:406:1712:1365_1920x0_80_0_0_4d6cb550f75210fd0305b9c82edc0820.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, политика, грузия, брюссель, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
новости, политика, грузия, брюссель, европа, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
"От мира до войны всего один миг" – глава парламента Грузии ответил посольству ЕС
Главная забота властей Грузии в сегодняшнем обезумевшем мире состоит в том, чтобы движение к ЕС не привело к таким физическим или духовным потерям, что, войдя в ЕС, уже нечего будет защищать, заявил председатель парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Членство Грузии в Европейском союзе должно вести к безопасному будущему, однако сам Евросоюз как проект мира обязан проявлять ответственность, ведь от мира до войны – всего один шаг, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети.
Так он отреагировал на заявление представительства Евросоюза в Грузии, опубликованное 19 августа. В нем отмечалось, что ЕС был создан ради мира, а путь Грузии к членству является дорогой к более безопасному и защищенному будущему.
"То, что Евросоюз был создан ради мира, автоматически еще не означает мир. Быть проектом мира значит быть ответственной силой. Европа не должна предаваться самоуслаждению. Мы, грузины, прекрасно знаем, что от мира до войны – всего один миг", – написал Папуашвили.
Он подчеркнул, что цель членства Грузии в ЕС – обеспечить более безопасное будущее, однако путь к этому требует осторожности.
"Знание координат безопасной гавани ничего не значит, если по дороге к ней корабль и пассажиры попадут в шторм. Предусмотрительность, а не поспешность, провела грузинский народ через тысячелетия", – отметил он.
Главная забота властей Грузии в сегодняшнем обезумевшем мире состоит в том, чтобы движение к ЕС не привело к таким физическим или духовным потерям, что, войдя в ЕС, уже нечего будет защищать, отметил Папуашвили.
Он также заявил, что пропагандистская кампания, вновь и вновь инициируемая представительством ЕС, лишь подтверждает, что они не понимают или не хотят понять, в чем заключается главная забота грузинского народа и что значит для грузинского государства и народа оказаться втянутыми в шторм.
По мнению Папуашвили, если ЕС действительно хочет оставаться проектом мира, он не должен требовать от Грузии эскалации с Россией, финансирования экстремизма, вмешательства в выборы, возведения ложных обвинений и посягательства на традиционные ценности страны. Однако именно это, по словам Папуашвили, и сделал Брюссель.
"Казалось бы, как просто это сказать и как трудно выполнить, потому что для этого недостаточно пропагандистски разрисованной европейскости, а нужна истинная европейскость, то есть благоразумие, справедливость, твердость и сдержанность. Именно такими качествами обладали отцы-основатели ЕС 75 лет назад", – отметил он.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.