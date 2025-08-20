https://sputnik-georgia.ru/20250820/pervye-litsa-gruzii-soboleznuyut-v-svyazi-s-konchinoy-politika-levana-gachechiladze-294620315.html
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи со смертью бизнесмена и политика Левана Гачечиладзе. Политический деятель и предприниматель Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни. Последние несколько лет Гачечиладзе боролся с раком. Свои соболезнования семье и близким Гачечиладзе выразил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. "Леван, несомненно, был одной из выдающихся фигур в новейшей истории Грузии, который в одни из самых трудных времен показал нашему обществу пример единства, непоколебимой борьбы и любви к Родине", – говорится в письме, опубликованном от имени Бидзины и Екатерины Иванишвили. Леван Гачечиладзе был депутатом V и VI созывов парламента Грузии. Он также был избран депутатом VII созыва. На выборах 2008 года Гачечиладзе был кандидатом от оппозиции на пост президента Грузии и главным конкурентом Михаила Саакашвили. Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, став депутатом парламента Грузии. В 1999-2002 годах был депутатом V созыва парламента Грузии по партийному списку избирательного блока "Союз граждан Грузии". Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию "Новые правые". После выборов в местные органы власти 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского собрания (сакребуло). В 2003 году он разошелся с однопартийцами по вопросу "Революции роз", что привело к его отставке с поста председателя партии. Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года. Леван Гачечиладзе – брат музыканта, телеведущего Гии Гачечиладзе, известного под творческим псевдонимом Уцноби.
Первые лица Грузии соболезнуют в связи с кончиной политика Левана Гачечиладзе
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи со смертью бизнесмена и политика Левана Гачечиладзе.
Политический деятель и предприниматель Леван Гачечиладзе скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни. Последние несколько лет Гачечиладзе боролся с раком.
"Глубоко скорблю в связи со смертью успешного грузинского бизнесмена и политика Левана Гачечиладзе. Леван Гачечиладзе запомнился грузинскому обществу своей искренней и самоотверженной борьбой, беззаветной любовью к своему народу и Родине. Смерть такого выдающегося патриота – большая утрата для всех нас", – заявил Кобахидзе.
Свои соболезнования семье и близким Гачечиладзе выразил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
"Леван, несомненно, был одной из выдающихся фигур в новейшей истории Грузии, который в одни из самых трудных времен показал нашему обществу пример единства, непоколебимой борьбы и любви к Родине", – говорится в письме, опубликованном от имени Бидзины и Екатерины Иванишвили.
Леван Гачечиладзе был депутатом V и VI созывов парламента Грузии. Он также был избран депутатом VII созыва. На выборах 2008 года Гачечиладзе был кандидатом от оппозиции на пост президента Грузии и главным конкурентом Михаила Саакашвили.
Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, став депутатом парламента Грузии. В 1999-2002 годах был депутатом V созыва парламента Грузии по партийному списку избирательного блока "Союз граждан Грузии".
Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию "Новые правые". После выборов в местные органы власти 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского собрания (сакребуло).
В 2003 году он разошелся с однопартийцами по вопросу "Революции роз", что привело к его отставке с поста председателя партии. Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года.
На президентских выборах 2008 года он был кандидатом от Объединенной оппозиции на пост президента Грузии. Получил 25,7% голосов. С 7 по 20 июня 2008 года был депутатом парламента Грузии VII созыва.
Леван Гачечиладзе – брат музыканта, телеведущего Гии Гачечиладзе, известного под творческим псевдонимом Уцноби.